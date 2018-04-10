Новый выход Дженны Деван: кажется, ей грустно

В начале прошлой недели фанаты этой пары были шокированы: Ченнинг Татум (37) и Дженна Деван (37) приняли решение расстаться после 12 лет отношений (и почти 9 лет брака). Сообщили они об этом одновременно в своих Instagram.

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А вчера фотографы подловили Дженну Деван на выходе из спа в Лос-Анджелесе. Дженна, как и в прошлый раз, была без кольца, причем выглядела потерянной и грустной. Может, по Татуму скучает?

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Напомним, после разрыва одной из самых крепких пар Голливуда инсайдеры стали называть сотни причин, из-за которых брак пары мог рухнуть еще до официального расставания. Утверждалось, что Ченнинг много пил и даже изменял Дженне.

Один из порталов, сообщая о разводе звезд, процитировал интервью актера для The Mirror в 2014, в котором Ченнинг говорил: «Я, наверное, слишком много пью. Моя жена не знает, во что она ввязалась».

Однако представители Дженны в интервью Daily Mail назвали это домыслами: «Мы с готовностью подтверждаем, что ни один из этих слухов не является правдой. Причина, по которой тон объявления о расставании был таким позитивным, заключается в том, что такова реальность».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-dzhenny-devan-kazhetsya-ej-grustno/