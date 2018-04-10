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Броманс: больше, чем мужская дружба
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Броманс: больше, чем мужская дружба 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Многие столетия мужчинам полагалось быть мужественными, стойкими и безэмоциональными. Для них существовали жесткие рамки поведения, отход от которых расценивался как слабость или даже вызывал «обвинения» в гомосексуальности. Но в наше время рамки начинают разрушаться, и мы расскажем, почему проявление эмоций между друзьями — это не просто нормально, но даже хорошо.
Слово «Броманс» происходит от английского bro — «чувак, дружище» и «romance» — роман, отношения. Впервые это слово было употреблено в 1990 году Дэвидом Карни в его журнале о скейтбординге. Бромансом он назвал тесную связь двух скейтбордистов, которые много времени проводят друг с другом. Каждый броманс уникален, но во всех них есть общие черты.
1. Сильная духовная и эмоциональная связь
Не каждую дружбу можно назвать бромансом. Броманс — это намного более интимная вещь, и нет, дело совсем не в сексуальных предпочтениях мужчин. Речь идет о тесной эмоциональной связи двух друзей, у которых, скорее всего, есть общие интересы, хобби, взгляды на жизнь. Они обсуждают между собой не только «пиво» и «девушек», но и свои переживания и проблемы, проводят много времени вместе и считают друг друга лучшими друзьями, всегда готовыми прийти на помощь.
2. Отсутствие стеснения
Благодаря движению за права ЛГБТ и феминизм гендерные стереотипы теряют свой вес — и мужчинам намного проще выражать свои эмоции, чем раньше. Эдам Уайт из The Conversation взял интервью у мужчин, состоящих в бромансе, и выяснил, что практически все мужчины не стесняются физически контактировать друг с другом. Они могут обняться, полежать в одной кровати и уснуть, обняв друг друга. Некоторые даже целовали своих друзей, и в этом нет сексуальной подоплеки — это лишь выражение чистой любви к своему другу.
Броманс и история
Еще в 300 году до нашей эры известный философ Аристотель описывал дружбу в одном из своих трактатов вот так: «Те, кто желает добра своим друзьям и делает ради них всё, есть самые настоящие друзья, ибо каждый любит другого за то, что он есть, а не за случайные качества»
К сожалению, после распространения концепций Зигмунда Фрейда о связи бессознательного с сексуальным в 19 веке многие мужчины начали опасаться, что их поведение будут трактовать, как гомосексуальное, что сильно повлияло на степень открытости в выражении эмоций у мужчин.
Кроме того, в разные времена в разных странах образовывались так называемые мужские союзы, они же — мужские клубы, путь в которые женщинам был заказан. Не столь важно даже, чем мужчины там занимались — вся суть была именно в общении с «себе подобными», в чувстве единения с другими членами этих клубов и превосходства над теми, кто не имел к ним допуск. Отсюда же — закрытые тайные сообщества, права входа в которые получали лишь избранные. Сам факт членства в этих сообществах становился предметом гордости — но и порождал страх быть обвиненным в гомосексуальности, так что мужчины, допущенные в эти святая святых, зачастую вели себя подчеркнуто отстраненно по отношению к своим товарищам.
Сдерживание эмоций деструктивно
Движение за равноправие не только помогает отстаивать права полов и рас, но и помогает отказываться от консервативных взглядов на разделение ролей в обществе. Также была собрана статистика, показывающая, что в 1980-х годах статистика мужских суицидов была одной из самых высоких, в то время как в 2010-х она является самой низкой.
Да, стереотип о том, что мужчина никогда не плачет и всегда является опорой еще не скоро искоренится полностью — но первые шаги к этому наш мир уже совершил. Исследования показывают, что, если человек подавляет в себе проявление эмоций, то это, скорее всего, приведет к неким психологическим проблемам, в серьезных случаях даже к насилию и суициду. Парни, активно ратующие за консервативную маскулинность и не признающие других форм поведения, более склонны к алекситимии — им труднее выражать и описывать свои эмоции и эмоции других людей, у них хуже развита фантазия, они более замкнуты и не заботятся о собственных переживаниях.
В конце концов, никто никогда не запрещал девушкам иметь между собой тесную связь и буквально делить между собой свой дом и вещи, спать в одной постели и обсуждать мечты — поэтому не стоит запрещать мужчинам делать то же самое, если они того хотят.
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