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Супруга Джастина Тимберлейка Джессика Бил раскрыла секрет их счастливого брака
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Супруга Джастина Тимберлейка Джессика Бил раскрыла секрет их счастливого брака 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Пока Голливуд сотрясают разводы и расставания, брак Джастина Тимберлейка и Джессики Бил стоит и даже не качается. Сегодня 36-летняя актриса рассказала журналу People, в чем секрет их с Джастином счастливого и здорового брака. «Общение, общение и еще раз общение», — как мантру повторяет Джессика, отвечая на вопрос журналистов о том, как же сохранить отношения. «Способность действительно честно рассказывать о своих чувствах и желаниях. Просто честно общаться со своим партнером. В нашей семье это работает, — поясняет актриса. — Я не хотела бы говорить о взаимоотношениях других пар, но мы лично поступаем именно так».
На днях Тимберлейк тоже поделился своим секретом счастливых отношений. Певец выложил в Instagram милую фотографию, на которой его жена нежно обнимает его сзади. «Она всегда может спрятаться за моей спиной», — подписал снимок певец. Супруги вместе уже целых одиннадцать лет, но с каждым годом их отношения становятся только крепче. Вместе они воспитывают сына Сайласа, которому недавно исполнилось три года.
Мало кто знает, но Джессика Бил не только талантливая актриса и любящая мама, но и успешная бизнес-леди. Звезда управляет собственным рестораном в Лос-Анджелесе. Как же она все успевает? «Качество важнее количества, — говорит актриса. — Сосредоточьтесь на чем-то одном и не отвлекайтесь. Не пытайтесь делать несколько дел одновременно». Но сказать гораздо легче, чем сделать, и звезда признается, что у нее не всегда получается найти баланс между работой и личной жизнью: «Я постоянно нахожусь в режиме многозадачности. Звонит телефон, приходят электронные письма, отвлекают семейные дела. Порой, бывает очень сложно сконцентрироваться».
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