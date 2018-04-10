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Официальный выход: Крис Пайн и Аннабелль Уоллис на вечеринке
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Официальный выход: Крис Пайн и Аннабелль Уоллис на вечеринке 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
На прошлой неделе стало известно, что красавец Крис Пайн (37) встречается с актрисой Аннабелль Уоллис (33). Тогда парочку заметили в аэропорту Лондона, куда звезды, как сообщалось, прилетели после совместного отдыха на Гавайях.
https://www.youtube.com/watch?v=3EbzfJQGv7g
Фото смотри здесь.
«Аннабелль встречалась с кое-кем другим до недавнего времени, но Крис смог завоевать ее сердце. И теперь они официально пара. Поначалу они решили, что все должно быть просто: им некуда торопиться. Но могу вас заверить, Аннабелль — типаж Криса», — заявил источник из окружения пары.
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Ну а теперь Крис и Аннабелль совершили первый официальный выход. На днях знаменитости появились на вечеринке Malibu Dinner Party. За столом Пайн и Уоллис сидели друг напротив друга и постоянно улыбались. «Крис и Аннабель почти не расставались весь вечер и не могли оторвать глаз друг от друга», — поделились очевидцы.
https://www.youtube.com/watch?v=NIvo8nisFNc
Фото смотри здесь.
Напомним, до Уоллис Пайн встречался с такими актрисами, как Оливия Манн (37), Зои Кравиц (29), Зои Салдана (39). А у Аннабелль в 2015-м был роман с солистом группы Coldplay Крисом Мартином (41).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ofitsialnyj-vyhod-kris-pajn-i-annabell-uolis-na-vecherinke/
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