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Женщины получают больше мужчин только в 2 отраслях
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Женщины получают больше мужчин только в 2 отраслях 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». В США, где женщина получает $0,82 за доллар по сравнению с мужчинами, зарплата некоторых женщин все же превосходит размер заработной платы мужчин-сверстников, но это отмечается только в двух отраслях. Имеются только две профессии, где средний доход женщин немного выше, чем у мужчин, тогда как есть 107 профессий, в которых средний доход женщин составляет 95% или меньше от дохода мужчины на аналогичных должностях. Женщины, которые работают обслуживающим персоналом в барах и ресторанах, а также оптовыми и розничными байерами (за исключением сельскохозяйственной продукции), зарабатывают немного больше мужчин. В целом средний доход женщин ниже, чем у мужчин почти во всех профессиях. Такой вывод издание MarketWatch делает на основании данных Института исследований политики женщин, некоммерческого аналитического центра. В прошлом году средний гендерный разрыв в оплате труда в США составлял 81,8%, что отражает среднюю недельную заработную плату в размере $770 для всех женщин, работающих полный рабочий день, и $941 в неделю для мужчин.
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