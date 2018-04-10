Аманда Аббингтон впервые откровенно рассказала о расставании с Мартином Фриманом

Мало кто из знаменитостей откровенно говорит о расставаниях, однако Аманда Аббингтон решила поделиться с поклонниками подробностями своего разрыва с Мартином Фриманом . Напомним, пара была вместе 16 лет, 3 из которых — в законном браке. Изданию Red Magazine Аманда рассказала о своих истинных чувствах после развода со звездой «Шерлока», который произошел еще два года назад. «Я думала, что он — любовь всей моей жизни. Я просыпалась утром в постели, в которой раньше мы спали вместе, и спрашивала себя: „Почему же мне так плохо?“ Через секунду я все вспоминала и начинала плакать. Я плакала каждый день на протяжении недели», — говорит Аббингтон.

О причинах разрыва актриса говорить не захотела, также как и Мартин, который ни разу не комментировал расставание с супругой. «Это был один из самых трудных и мрачных периодов в моей жизни. Но благодаря ему я узнала многое и о себе. Это было началом пути в самопознание. Даже если сейчас мы не влюблены друг в друга, мы оба считаем, что наши отношения были удачными. У нас за плечами 16 лет вместе и двое отличных детей», — добавляет Аманда. попкорнnews