Ещё
Аманда Аббингтон впервые откровенно рассказала о расставании с Мартином Фриманом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аманда Аббингтон впервые откровенно рассказала о расставании с Мартином Фриманом 

Попкорн News 46 минут назад
Фото: Попкорн News
Мало кто из знаменитостей откровенно говорит о расставаниях, однако Аманда Аббингтон решила поделиться с поклонниками подробностями своего разрыва с Мартином Фриманом. Напомним, пара была вместе 16 лет, 3 из которых — в законном браке. Изданию Red Magazine Аманда рассказала о своих истинных чувствах после развода со звездой «Шерлока», который произошел еще два года назад. «Я думала, что он — любовь всей моей жизни. Я просыпалась утром в постели, в которой раньше мы спали вместе, и спрашивала себя: „Почему же мне так плохо?“ Через секунду я все вспоминала и начинала плакать. Я плакала каждый день на протяжении недели», — говорит Аббингтон.
О причинах разрыва актриса говорить не захотела, также как и Мартин, который ни разу не комментировал расставание с супругой. «Это был один из самых трудных и мрачных периодов в моей жизни. Но благодаря ему я узнала многое и о себе. Это было началом пути в самопознание. Даже если сейчас мы не влюблены друг в друга, мы оба считаем, что наши отношения были удачными. У нас за плечами 16 лет вместе и двое отличных детей», — добавляет Аманда. попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Кристен Стюарт по-прежнему встречается со Стеллой Максвелл, несмотря на слухи о воссоединении с Робертом Паттинсоном Райский отдых: Меган Фокс и Брайан Остин Грин отправились в романтические каникулы на Гавайи После развода Тоби Магуайр закрутил роман с моделью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото «усатой» красотки возбудили Сеть43
Отец показал голое фото Бузовой52
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам31
Идеальный старт: что нужно сделать перед сексом4
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда38
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение