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Почему полезно симулировать оргазм
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Почему полезно симулировать оргазм 

Рамблер 26 минут назад
Фото: Depositphotos.com
Более половины женщин признают, что симулируют оргазм. А те, кто не признают, почти наверняка хоть раз да делали это, не стесняются об этом сказать. Между тем, эксперты уверяют, что симуляция оргазма может помочь вашей сексуальной жизни.
Для исследования опросили около пятисот гетеросексуальных женщин, которые называли в качестве причин своего притворства страх, неуверенность, нежелание задеть чувства мужчины или прекратить эротическую игру.
Притом эти же женщины отметили, что симуляция оргазма вела к тому, что их партнеры больше возбуждались, а от этого, в свою очередь, возбуждались и сами женщины.
Тут все просто, уверяют психологи, это как НЛП или визуализация успеха: если вы разыгрываете что-то, то рано или поздно с вами это произойдет. То есть если вы симулируете оргазм, то можете «нечаянно» вызвать настоящий. Мозг подает нужный сигнал телу — и все случается.
При этом секс-терапевты настаивают, что симулировать оргазм стоит только в том случае, если 90% половых актов с партнером для вас и впрямь оканчиваются настоящим оргазмом. Если же вы вообще ничего не знаете об оргазме, не стоит притворяться — иначе ваш мужчина продолжит использовать стратегии, которые на вас не работают. По той же причине не стоит симулировать оргазм в начале отношений.
Вместе с тем, отмечают австралийские сексологи, худший враг женщины в спальне — это она сама. Нежелание выкидывать проблемы из головы и переключаться на партнера ведет к тому, что она не дает подать сигнал одному «половому органу» (мозгу») к другому.
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