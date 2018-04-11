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Объятия в винограднике, взволнованный жених и счастливые родные: Сати Казанова показала первое видео со свадьбы
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Объятия в винограднике, взволнованный жених и счастливые родные: Сати Казанова показала первое видео со свадьбы 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Воспоминания о свадьбе до сих пор волнуют Сати.
— делится Сати Казанова, отмечая, впрочем, что были и сказанные на итальянском языке серьезные клятвы, от которых слезы наворачивались на глаза. На видео волнение жениха и невесты видно невооруженным глазом, как и счастье в глазах уже пожилых родственников пары. Молодожены в клипе обнимаются в винограднике, смеются и щедро делятся счастьем — смотрим вместе!
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Фото:Instagram
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