Объятия в винограднике, взволнованный жених и счастливые родные: Сати Казанова показала первое видео со свадьбы

Воспоминания о свадьбе до сих пор волнуют Сати

— делится Сати Казанова, отмечая, впрочем, что были и сказанные на итальянском языке серьезные клятвы, от которых слезы наворачивались на глаза. На видео волнение жениха и невесты видно невооруженным глазом, как и счастье в глазах уже пожилых родственников пары. Молодожены в клипе обнимаются в винограднике, смеются и щедро делятся счастьем — смотрим вместе!

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Фото:Instagram