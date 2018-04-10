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Сати Казанова впервые показала видео с шикарной свадьбы в Италии
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Сати Казанова впервые показала видео с шикарной свадьбы в Италии 

Teleprogramma.pro 10 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
14 октября 2017 года Сати Казанова связала себя узами брака с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. В связи с этим, пара сыграла сразу две свадьбы — в кавказском стиле на родине певицы в Кабарадино-Балкарии и в Италии.
Снимки с кавказской свадьбы появились с Сети почти сразу же. А вот итальянская церемония была освещена Сати весьма скудно: звезда на тот момент ограничилась всего несколькими кадрами. Тем не менее спустя практически семь месяцев, Казанова решила, что время для того, чтобы более детально рассказать об итальянском торжестве, все-таки пришло.
У себя в аккаунте исполнительница поделилась трогательным видео с роскошной церемонии и рассказала, что ее избранник и она принесли друг другу клятвы на итальянском языке. В комментарии к ролику Сати призналась, что при его просмотре у нее до сих пор наворачиваются слезы и она тает, как мороженое.
Сати также рассказала, что когда она и ее жених сочиняли эти клятвы, то немало повеселились. Она обещала ему быть экономной, не транжирить деньги и быть не такой экстравагантной. Со своей стороны, Стефано заверил, что каждый раз будет освобождать ее от этих клятв, если будет видеть, что его возлюбленная теряет сознание при виде нарядов или пары туфель.
«Как здорово, что мы прошли этот свадебный марафон, и что у нас осталось так много памяти!» — восторженно рассказала Сати.
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