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Видео с итальянской свадьбы Сати Казановой появилось в Сети
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Видео с итальянской свадьбы Сати Казановой появилось в Сети 

WomanHit.ru 54 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Полгода назад бывшая участница женской поп-группы «Фабрика» Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Но только сегодня решила порадовать своих поклонников видео с торжества в Италии.
«При просмотре этого видео, у меня наворачиваются слезы и я вся таю как мороженое от умиления» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — признается артистка. «Я помню, что я обещала быть бережливой, менее экстравагантной и не быть транжирой и беречь семейный бюджет… А Стэфано обещал, что каждый раз он будет освобождать меня от этого обещания, видя что теряю сознание от того или иного платья или пары туфель Конечно были и обещания и без юмора, от которых у нас самих наворачивались слезы… Как здорово, что мы прошли этот свадебный марафон, и что у нас осталось так много памяти!» — рассказала она в своем «Инстаграме».
Напомним, что свое вступление в брак пара отмечала дважды: в Кабардино-Балкарии, а затем — на родине супруга, в Италии.
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