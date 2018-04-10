Екатерина Волкова показала архивное фото с мужем в честь годовщины свадьбы

Екатерина Волкова , известная широкой публике благодаря роли Веры в сериале «Воронины», порадовала поклонников архивным свадебным фото с супругом. Звезда и ее супруг отмечают 8 лет со дня свадьбы, в честь этого в личном блоге актрисы появились следующие трогательные слова:

8 или 9 лет? 8 официально, а 9 как мы встретились. Андрей! Ты человек-сюрприз и умеющий их делать. Даже сегодня я получила ромашки, которые появляются только в июне. Люблю тебя, моя забота, мой тыл, мое счастье и порой моя нервотрепка. С днем нашей семьи 9.04.2010-2018 ❤

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) 8 Апр 2018 в 11:42 PDT В персональном Instagram мужа Екатерины Волковой также появились теплые слова: «Сегодня очень важный день! Сегодня у нас 8 годовщина свадьбы… У меня самая красивая, умная, заботливая, мудрая, ласковая, терпеливая, добрая, интересная… супруга! Все не перечислишь. На самом деле вместе мы 9 лет, но расписались мы 8 лет назад».

Напомним, Екатерина Волкова замужем за танцором, архитектором и телеведущим Андреем Карповым с 2010 года. В 2011 году у супругов родилась дочь Елизавета.

Публикация от Андрей Карпов (@karpovandrey) 8 Апр 2018 в 10:44 PDT Фото: Instagram @volkovihome

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