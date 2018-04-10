Человек-праздник. За что любит свою работу ведущий свадеб

Как понравиться невесте, не потерять микрофон и заработать на автомобиль — о своих трудовых буднях рассказывает белгородец Артем. Тамада или ведущий?

«Слово «тамада» мне не нравится. Для меня это тетка за 50, с баяном и вспотевшим лицом, которая работает библиотекарем и раз в месяц проводит свадьбы. Устраивает конкурсы с переодеванием, битьем шариков о пятые точки и другую дичь. Есть еще такие люди, которые считают свадьбу алкошабашем.

Я лучше откажусь от заказа, чем сделаю что‑то подобное. Все больше свадеб похожи на светские мероприятия. Из туфель невесты мало где пьют, с красными лентами свидетели не ходят, каравай не заказывают — ну какая тут тамада? Я называю себя ведущим праздника.

Первую свадьбу я провел десять лет назад, когда учился на пятом курсе университета. У меня два высших образования, но ни по одному из них не работаю. Чем больше я занимаюсь свадьбами, тем больше мне это нравится. За эмоции. Когда человек улыбается тому, что ты говоришь, делаешь, — это действует как наркотик. Будоражит энергетика зала, которую ты, конечно, немного забираешь. Если бы не это, свадьбы можно было бы вести по скайпу — технологии позволяют. Но это совсем не то. И публике нужен ведущий, а ведущему необходим зритель.

В сферу праздников, как правило, попадают из смежных областей. Редко кому‑то ударит в голову: а не заняться ли мне свадьбами? Хотя и такие примеры есть. Среди нас много бывших танцоров, кавээнщиков, вожатых. Я с детства на сцене, пел, танцевал, в университете играл в КВН, а на летних каникулах работал вожатым. За четыре года в детских лагерях воспитал несколько сот мальчишек и девчонок».

Понравиться невесте

«Кроме сайтов, где можно найти ведущего, пара смотрит проморолики, страницу активности в «ВКонтакте» и «Инстаграме». Составляют шорт-лист из нескольких кандидатов, если цена услуги устраивает (но не всегда деньги играют решающую роль). Списываемся и встречаемся. Личная встреча все решает.

Свадьба — это прежде всего праздник для невесты. Как правило, на кастинге жених угрюм, мало во что вникает, и ты работаешь в основном на невесту, ты должен ей понравиться. Как‑то одна невеста призналась, что никогда бы не выбрала ведущую-девушку из‑за страха, что она может увести жениха.

Ведущий на свадьбе и на встрече с клиентами — это два разных человека. Первый зажигает толпу, второй — уютный собеседник, советчик, друг, который подскажет лучший ресторан, фотографа, оператора, артистов. У нас немного свадебных агентств, поэтому помогаешь, чем можешь». Как у Тамарки

«Зимы не богаты на такие торжества. Май и время православных постов — пустые месяцы. Зато неделя после Пасхи одна из самых топовых. Больше всего женятся летом. В это время семья меня практически не видит: все среды, пятницы, субботы и воскресенья расписаны.

Некоторые свадебные обряды загоняют меня в ступор. Не подумайте, что я против красивых семейных традиций, наоборот. Если соблюдаются всеми поколениями или бабушка невесты увидит на свадьбе что‑то такое, что заставит ее вспомнить, как сама уходила из родительского дома, всплакнуть или улыбнуться — тогда это супер. Но когда обряды необходимы только потому, что «уся деревня делает» или «как у Тамарки из бухгалтерии», — кому это нужно?

В одном районном центре в солидном большом доме выкупали невесту. В патио на вертеле жарился кабанчик, в белых фартуках по периметру усадьбы замерли вышколенные официанты. Дорого-богато, короче. Замечаю, как гости скачут через красную дорожку, которую постелили через весь двор от крыльца до лимузина. Ступать на нее могли только невеста и ее мать. Остальным пришлось прыгать».

Дядя из‑под Обояни

«На мероприятии главную роль играет юмор. Опыт КВН помогает завести публику, а хороший юмор всегда ценится и располагает к себе. Много бывает экспромта, импровизаций.

У меня несколько задач: не мешать отдыхать людям, создать теплую атмосферу и объединить, чтобы все гости к концу вечера чувствовали себя одной большой семьей. Для каждого из них я стараюсь сделать звездную минуту, чтобы он запомнил этот день, ну и меня не забыл (может, когда‑нибудь пригласят на свой праздник).

Хорошие ведущие работают со списком приглашенных. Я заранее прошу молодых что‑нибудь рассказать про каждого или описать его. Тут некоторые теряются, не знают, что сказать. Прошу их вспомнить, за что они любят этого человека. Тогда они улыбаются и говорят, например, что дядя Валера из‑под Обояни научил жениха курить, когда тот был еще детсадовцем, или кататься на велосипеде».

Контракт за молчание

«Когда я начинал, все друзья мне говорили: «Ты че? Зачем ты туда полез? Сопьешься!» А я вообще не пью на работе. Плюс — я за рулем. Многим хочется со мной выпить: «Братан, тамада! Все классно. Давай за молодых».

Очень часто диджей, с которым я работаю, да и другие члены свадебной команды: музыканты, видеографы, фотографы — спрашивают: «Кормить будут?» Да, бывает, не кормят. Если обещают, что голодными мы не останемся, я, как правило, прошу накрыть в отдельном помещении, подальше от публики. Ведущий — это икона.

Я знаю, что хорошая свадьба может быть совсем недорогой. Некоторые делают праздник, чтобы окупить расходы или по типу, чтоб не хуже, чем у соседей. Другие закатывают пир на весь мир, набрав кредитов. Подсчитав расход и приход, сидят расстроенные.

Разные бывают свадьбы. На каких‑то дают подписать контракт о неразглашении всего, что видел и слышал. Профайл в Интернет запрещено выкладывать и все такое. Подстраховываются так, я думаю, чиновники, слуги народа. Помните случай с кубанской свадьбой, где судья Краснодарского края выдавала дочь замуж?» Ценник

«С диджеем и его техникой наша работа стоит в среднем от 30 до 50 тыс. рублей, в зависимости от сезона и загрузки. Гонорар звукорежиссера чуть меньше моего, так сложилось исторически, но его работа не менее важна. Музыкальное оборудование обходится как хороший автомобиль, отсюда такие суммы. 30–50 тыс. — это немало, но и не много. Хотя для некоторых это очень накладно: «За что такие деньжищи? За то, что просто в микрофон говорите?» Каждому не объяснишь, как это непросто. Такие клиенты, как правило, отпадают после звонка. Ни мне, ни им не интересно тратить друг на друга время.

Случаются дни, где я задействован с утра и до позднего вечера. Когда спина отваливается, вспоминаю, что ни разу не присел, совсем не ел, в туалет не сходил. Кроме того, свадьба или корпоратив — это место, где тебя оценивают, встречают по одежке. Для ведущего праздника важно быть модным, стильным, хорошо одетым. И поэтому мой пиджак может стоить в семь раз больше пиджака жениха.

Нужно вкладываться в профессиональный рост, развитие. Реклама, тренинги по маркетингу тоже стоят немало. Все познается в сравнении. Я видел торт с люстру в нашей филармонии, со светодиодами — он стоил как две зарплаты учителя.

За месяц или десять дней корпоративов вполне можно заработать на автомобиль. Будет это старенькая лада или трехлетняя иномарка, зависит от того, насколько ведущий был хорош и востребован. Мой самый солидный гонорар за шесть часов работы — 50 тыс. рублей».

Жвачка за ухом

«Неудачная свадьба — вина не только ведущего. Гости и молодые могут все испортить сами. Был случай. Мать невесты подносит каравай новобрачным, а жених уточняет: «Эт че, кусать?» А у самого челюсть ходуном — жвачка. Он резинку пальцами прилепил за ухо себе…

Драка — редкость. Или мне везет. Только раз такое было. Пора выносить торт. Я к жениху — так и так. Он: «Ща», — и убегает на улицу. Возвращается — я опять к нему. «Ща» — и исчезает. Я в зале с гостями, никуда не могу отойти. Официанты спрашивают: «В чем дело?» Я просто ляпнул: «Драка закончится, тогда». А драка на самом деле была: жених зацепился с родственником со стороны невесты.

Закончилось миром.

Как‑то работал на свадьбе, где невеста была из профессорской семьи, а со стороны жениха — какие‑то полубратки. На другой пьяный гость совал в лицо гостям свою корочку каких‑то «органов». А однажды вместо первого тоста за счастье молодых прозвучала молитва. Кто‑нибудь среди общего веселья вдруг вспомнит умершего близкого невесты или жениха.

Некоторые гости, когда выпьют, становятся чрезвычайно активны, рвутся взять свадьбу в свои руки. Лезут с дикими конкурсами, норовят заполучить микрофон, руководят. Я делаю вид, что не против помощи, а продолжаю свое. Лишь бы гость не полез в бутылку».

По материалам «БелПрессы».