Папе снова 16: Брэд Питт навещает подругу в Массачусетском университете

Кажется, в Массачусетском университете новенький! И это Брэд Питт (54)! Актер был замечен в кампусе во время визита к своей подруге, профессору архитектуры. Им давно приписывают роман.

Поклонники Бранджелины могут сказать, что одна дружеская встреча с Нери Оксман (42) в стенах университета ничего не значит, но в Сети уверены, что Брэд посещал лекции Нери целый семестр! Студенты не раз ловили его в коридорах университета. Актер, естественно, не мог отказать в совместных фото.

Однако не спешим радоваться новой паре. Инсайдер из окружения Брэда Пита, сообщил DailyMail, что «отношения актера и можно охарактеризовать как дружбу на почве профессиональных интересов, но Питт хочет проводить с Оксман как можно больше времени».

А еще в своем интервью 2017 года Нери привела Брэда Питта в пример к тенденции идеализации известных мужчин: «Боготворить стереотипы — часть природы человека и нашей культуры. По этой причине у нас есть Брэд Питт и Джордж Клуни ». Может, это был первый звоночек?

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Напомним, что Брэд и Нери познакомились во время совместной работы над архитектурным проектом. Слухи об их романе уже облетели все заголовки западных СМИ. Только вот никого не смущает, что Оксман замужем за композитором Освальдо Голиховым (57), а Брэд еще не подписал документы о разводе с Джоли.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pape-snova-16-bred-pitt-naveshhaet-podrugu-v-massachusetskom-universitete/