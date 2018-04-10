Бывшая жена Никиты Ефремова ждет ребенка 

@yanagladkihБывшая жена Никиты Ефремова ждет ребенкаНикита Ефремов (29) и Яна Гладких (27) были вместе шесть лет, из них год — в официальном браке. Молодые люди расстались в 2015 году. Оба очень осторожно высказывались о причинах расставания. Яна не скрывала, что была любима в этом союзе, но уж очень они с Никитой разные. Он — открытый, эмоциональный, она же предпочитала все держать в себе. Уже после развода актриса приняла для себя решение всегда и все недомолвки в отношениях проговаривать: Раньше меня очень хорошо характеризовала фраза: «Меньше знаешь — больше себя накручиваешь». Нельзя копить все невысказанное в себе — потом неминуемо будет взрыв!
Публикация от @efremovefremov 2 Янв 2017 в 4:37 PST После расставания молодые люди продолжают общаться, они не раз пересекались на съемочных площадках, вместе снимались. О личной жизни Никиты Ефремова ничего неизвестно, актер никогда не отвечает на подобные вопросы в интервью. А в жизни Яны Гладких, которая играет сейчас в сериале «Частица вселенной», ожидается радостное событие: она готовится стать мамой. Об этом «Экспресс-газете» рассказала сестра Михаила Ефремова Анастасия: Бывшая Никиты Яна Гладких — красавица, умница, актриса великолепная. Но не вышло у них. Кстати, сейчас она снова замужем. Не помню за кем, кто-то из творческой среды. И если честно, Яночка уже ждет ребенка. Мы все рады за нее.
Публикация от Yanagladkikh (@yanagladkih) 1 Мар 2018 в 4:54 PST Публикация от Yanagladkikh (@yanagladkih) 25 Сен 2017 в 8:22 PDT