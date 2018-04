Анна Седокова о лучшем сексе в жизни

Ну что, на дворе весна и теперь, к счастью, не только календарная. А значит — пора любви! Пылкой, страстной, такой, чтобы бабочки в животе и вот это все… С бабочками, надеемся, вы и сами справитесь, а вот добавить огня поможет наш новый секс-колумнист Анна Седокова

Меня зовут Анна Седокова, и я буду писать о сексе. Безусловно, мне больше нравится о любви, но мы же взрослые люди и знаем, что любые чувства основываются на желании, а желание — это влечение и сексуальная привлекательность партнера.

Я решила сразу начать с козырей: кричащее название, реальная история из жизни, пара дельных советов и итог. Попробуем.

«Лучший секс в жизни или как стать незабываемой». Как вам?

Только писать, опираясь исключительно на свой опыт, как-то недостаточно масштабно. Провожу исследование. Но все равно сперва набрала бывшему, люблю его. Спросила, с кем у него был лучший секс. Отвечает: «С тобой». Приятное тепло разлилось по телу, но журналист во мне не унимался. «И почему же? Я ведь не оканчивала курсы гейш, не владею навыками бесконтактного минета и постоянно ошибаюсь в написании этого слова…».

Он так и не смог мне ничего ответить, кроме типичных фраз про сильные эмоции и т.д. Сказал только, что, безусловно, навыки приветствуются, но это не главное. Значит, по любви. Записали, идем дальше.

Что еще? Я в самом деле заинтересовалась, в чем же секрет отличного секса, и как стать той самой «незабываемой» в постели. Пошла гуглить. В одной статье пишут: «Перед сексом нужно слегка выпить…». Открыла бутылку любимого Бароло… Продолжаю. Другой автор утверждает: «Сексуальное нижнее белье — обязательный пункт!». На все 200% согласна. У меня лично Agent Provocateur дома на полках по цветам разложен. Еще никогда не подводил, в самых сложных ситуациях выручал.

Итак, прелюдия. Моя любимая тема. Прелюдия — это предварительные ласки самого ценного для мужчины. А что самое ценное? Правильно, его Эго! Подходим, убегаем, нежно касаемся, грубо хватаем… Все эти танцы, которые мы ведем вокруг его «я», так же важны для него в сексе, как для нас поцелуи Там.

Ласкать его эго нужно нежно, постепенно увеличивая нажатия на болевые точки. А как только поймете, что оно максимально возбуждено, уходите, а лучше исчезайте. Вы же помните, что мужчины устроены намного проще нас. Они — охотники и, отнимая у них шанс побегать за добычей, многие из нас сами лишают себя счастливого будущего.

Я закрыла Notes в телефоне и оглянулась по сторонам. Время обеда. Сейчас я нахожусь в Майами. Здесь мы познакомились с одной семьей и решили вместе пойти в ресторан. Симпатичный папа, красивая мама и трое детей. Живут в Нью Йорке. Такая идеальная картинка…

И тут отец семейства заговорил. Оказалось, что кроме Бруклина, он никогда и нигде почти не был. Он что-то продает и покупает. Живет обычной, спокойной, милой жизнью. А мама сидит дома, ведь так удобнее.

Он с удивлением спросил, правда ли, что я певица, а позже внезапно заявил, что очень боится тигров и никогда бы не решился к ним подойти. После обеда они, возможно, пойдут смотреть скачки здесь, поблизости, но, скорее всего, нет. Ведь далековато, да и незнакомо.

И тут я поняла. Ничего так не убивает возбуждение, как ограниченность. Вот что для меня настоящий антисекс. И не важно, в чем проявляется эта ограниченность: в путешествиях, кругозоре, в друзьях или в сексуальных познаниях. Мир удивителен и прекрасен! И даже если вы не намерены все в нем попробовать, fake it till you make it!

Сделайте хотя бы вид. Секс втроем? Как интересно! Поцелуй с девушкой? Да, было, понравилось! Секс на пляже? Никогда не пробовала, но так хочу! И не важно, что от секса на этом самом пляже только песок в попе и вообще, это удовольствие для эксгибиционистов.

Я тоже люблю классику в теплой постельке, но никогда даже вида не подам, что я такая. Ограничения — они ведь только у тебя в голове. Мальчики играют машинками, а девочки куклами. Потому что так положено. А кто положил-то?

Здесь важно не перепутать. Незабываемая женщина — это не та, которая на все и сразу согласна. Иначе вы рискуете быть подписанной в телефоне у знакомого как «Валя Анал Дача». Незабываемая женщина — та, с которой хочется попробовать этот мир на вкус.

Так что, расширяйте горизонты, путешествуйте, общайтесь с незнакомцами, влюбляйтесь, будьте шире. Это называется масштабом личности. А по-настоящему большая личность — это всегда сексуально!