Виктор Логинов хочет свадьбу на Бали в последний раз 

Некоторые уже и не помнят, кто такой Виктор Логинов и перестали следить за его жизнью, другие наоборот интересуются всем, что происходит в жизни актёра и ведущего и Логинов решил откровенно рассказать о своей будущей свадьбе. Своё интервью он решил дать после того, как Логинова утвердили на роль ведущего в новом проекте «Угадай мою пару», который будет посвящён отношениям и любви. Логинов отметил, что идеальных отношений и пар не бывает и люди часто играют на публику. Виктор подчеркнул, что его пара не обязательно должна делать всё за него, готовить еду, мыть посуду и прочее и ему приятно самому делать приятное для своей избранницы. Каких-то особых рецептов для брака Логинов не знает, главное, чтобы в отношениях люди понимали, что хотят друг от друга. Логинов был женат трижды и недавно развёлся со своей женой, пока находится в поиске и считает, что его свадьба должна быть последней. И даже не так важно то, будет ли свадьба происходить на Бали или в другом месте.