Звезда фильма «Я худею» снимется в романтической комедии

В центре истории окажется супружеская пара: пять лет брака за плечами, чувства остыли, детей, как и общих интересов, нет. Но когда жена заявляет, что подает на развод, ее муж — преподаватель психологии, решает сохранить отношения и предлагает девушке поучаствовать в эксперименте. Бывшим влюбленным нужно провести вместе семь вечеров, проходящих по особому сценарию — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… Главный герой надеется вернуть былую страсть, в случае проигрыша он безоговорочно дает жене развод.