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Звезда фильма «Я худею» снимется в романтической комедии
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Звезда фильма «Я худею» снимется в романтической комедии 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Роман Курцын («Я худею») и Полина Максимова («Завтрак у папы») подписались на участие в новой романтической комедии «Семь ужинов».
В центре истории окажется супружеская пара: пять лет брака за плечами, чувства остыли, детей, как и общих интересов, нет. Но когда жена заявляет, что подает на развод, ее муж — преподаватель психологии, решает сохранить отношения и предлагает девушке поучаствовать в эксперименте. Бывшим влюбленным нужно провести вместе семь вечеров, проходящих по особому сценарию — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… Главный герой надеется вернуть былую страсть, в случае проигрыша он безоговорочно дает жене развод.
Также в картине сыграют Елена Яковлева, Владимир Ильин, Петар Зекавица и Александр Лыков.
Кирилл Плетнев («Жги!») уже приступил к съемкам ромкома на этой неделе. Премьера «Семи ужинов» состоится через год.
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