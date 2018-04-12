Амаль Клуни украсила обложку модного журнала

40-летняя Амаль Клуни является образцом вкуса и стиля для многочисленных поклонников по всему миру. Поэтому никого не удивило, что именно она украсила обложку майского номера известного журнала Vogue.

У Амаль Клуни дебют! Она впервые снялась для американского журнала Vogue. Супруга известного 56-летнего актера Джорджа Клуни предстала со страниц глянца в роскошных нарядах от Alexander McQueen и украшениях Cartier. Во время фотосессии снимала Амаль популярная фотограф Энни Лейбовиц . Также Амаль рассказала Vogue о своих взаимоотношениях с Джорджем Клуни и о том, с чего начинались их романтические отношения.

По словам Клуни, она раньше лишь догадывалась, что в мире существует любовь. Но, только встретив своего будущего мужа, она поняла, что это такое. «Любовь — единственная вещь в жизни, которая, по моему мнению, определяет счастье. Это та вещь, над которой у тебя нет никакого контроля», — считает Амаль.

Также интервью модному глянцу дал и супруг красавицы-юриста, Джордж Клуни. Он в очередной раз отметил, что хотел всю жизнь прослыть настоящим холостяком, пока в его жизнь не ворвалась Амаль. «Когда мы были в Африке, к Амаль подошли жирафы. Я сфотографировал ее, пока она улыбалась. Потом сказал своему другу Бену, что должен на ней жениться», — рассказал Джордж.

Напомним, Джордж Клуни и Амаль Аламуддин встретились и влюбились друг в друга в 2013 году. Через год звездная чета сыграла пышную свадьбу. Летом прошлого года у супругов появились на свет двойняшки Элла и Александр. А осенью 2017 Амаль и Джордж Клуни задумались о второй свадьбе в Америке, чтобы собрать друзей, которые не смогли их поздравить во время первого бракосочетания.

Каждый совместный выход Джорджа и Амаль Клуни вызывает неимоверный интерес у журналистов и простых обывателей. И в очередной раз все соглашаются с тем, как они красиво и гармонично они смотрятся вместе.