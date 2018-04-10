«Папина дочка» Лиза Арзамасова показала мужчину мечты

И попросила подписчиков оценить его в комментариях.

Галину Сергеевну из популярного сериала «Папины дочки» точно помнят все. Вот только Лиза Арзамасова уже далеко не школьница и, разумеется, обращает внимание на представителей сильного пола. Девушка решила поинтриговать и показала подписчикам своего Instagram мужчину мечты. Правда, на деле он оказался обычной деревянной фигурой. Зато звезда так точно описала его качества, что теперь мы знаем, о каком бойфренде мечтает актриса:

«Он крепок, стабилен и ярок. С глубоким фундаментом и железными нервами. Выглядит легко, но весит много. Немногословен. Надежен. Снисходителен к женскому щебетанию. Взгляд проницательный. Легкой улыбкой неутомимо ободряет. Твердо стоит на ногах, и за его спиной реально можно укрыться».

Также девушка спросила у подписчиков, как они оценивают мужчину ее мечты. Они скромничать не стали:

«Отличный, а друг у него есть?», «Нравится, сильный и красивый. А главное — никуда не уйдет», «Отличный выбор — стабильный и надежный. Даже немножко завидую вам».

Оценили комментаторы и саму Лизу: «Отличное чувство юмора — признак высокого интеллекта. Плюс самоирония. Вы не только красавица, но еще и умница».

Лиза Арзамасова стала известна после роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Сейчас актрисе 23 года, и совсем недавно на экраны вышла мелодрама «Осиное гнездо», в которой Лиза исполнила главную роль. Несмотря на молодость, в копилке у девушки больше 50 телевизионных и кинопроектов и несколько ролей в театральных спектаклях.

Принять участие в опросе «А как вам мужчина мечты Лизы Арзамасовой?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Актриса, сыгравшая Сабрину — маленькую ведьму, показала, как растет ее сын Солистка «Фабрики» уехала в деревню рубить дрова

Читайте также: