Более тысячи пар молодоженов заключат брак в Подмосковье на Красную горку

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости . Вступать в брак в день празднования Красной горки традиционно считается добрым знаком.

Более тысячи пар зарегистрируют брак в Московской области в день празднования Красной горки. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Главного управления ЗАГС региона.

Традиционно считается, что праздновать свадьбу в день Красной горки — добрый знак.

"Эта примета существует с древних времен и по сей день. Но не стоит забывать, что для счастливого союза гораздо важнее искренняя любовь и взаимоуважение", — отметила начальник главного управления ЗАГС Подмосковья Елена Филатова

Всего в Подмосковье планируют вступить в брак в этот день 1063 пары.