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Более тысячи пар молодоженов заключат брак в Подмосковье на Красную горку
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Более тысячи пар молодоженов заключат брак в Подмосковье на Красную горку 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вступать в брак в день празднования Красной горки традиционно считается добрым знаком.
Более тысячи пар зарегистрируют брак в Московской области в день празднования Красной горки. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Главного управления ЗАГС региона.
Традиционно считается, что праздновать свадьбу в день Красной горки — добрый знак.
"Эта примета существует с древних времен и по сей день. Но не стоит забывать, что для счастливого союза гораздо важнее искренняя любовь и взаимоуважение", — отметила начальник главного управления ЗАГС Подмосковья Елена Филатова.
Всего в Подмосковье планируют вступить в брак в этот день 1063 пары.
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