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Более тысячи пар планируют заключить брак в Подмосковье на Красную горку
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Более тысячи пар планируют заключить брак в Подмосковье на Красную горку 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Московской области более тысячи пар молодоженов планируют узаконить отношения на Красную горку. Об этом сообщили в пресс‐службе Главного управления ЗАГС Подмосковья.
Сообщается, что в этот день в Московской области планируют связать себя узами брака 1063 пары. По древнеславянскому обычаю вступать в брак в день празднования Красной горки считалось добрым знаком.
Эта примета существует с древних времен и по сей день. Но не стоит забывать, что для счастливого союза гораздо важнее искренняя любовь и взаимоуважение
Елена Филатова, начальник Главного управления ЗАГС Московской области.
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