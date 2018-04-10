Более тысячи пар планируют заключить брак в Подмосковье на Красную горку

В Московской области более тысячи пар молодоженов планируют узаконить отношения на Красную горку. Об этом сообщили в пресс‐службе Главного управления ЗАГС Подмосковья.

Сообщается, что в этот день в Московской области планируют связать себя узами брака 1063 пары. По древнеславянскому обычаю вступать в брак в день празднования Красной горки считалось добрым знаком.

Эта примета существует с древних времен и по сей день. Но не стоит забывать, что для счастливого союза гораздо важнее искренняя любовь и взаимоуважение