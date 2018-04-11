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Более тысячи подмосковных пар намерены заключить брак на Красную горку
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Более тысячи подмосковных пар намерены заключить брак на Красную горку 

RT на русском 11 апреля 2018
Фото: 63.ru
Более тысячи пар в Московской области намерены заключить брак на Красную горку, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу главного управления ЗАГС региона.
Красная горка — первое воскресенье после Пасхи. В 2018 году она приходится на 15 апреля. По древнеславянскому обычаю вступать в брак в этот день считается добрым знаком.
«Эта примета существует с древних времён и по сей день. Но не стоит забывать, что для счастливого союза гораздо важнее искренняя любовь и взаимоуважение», — отметила начальник управления Елена Филатова.
В 2017 году ФАН сообщало, что в России упростят подачу заявления в загс через интернет.
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