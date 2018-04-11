Более тысячи подмосковных пар намерены заключить брак на Красную горку

Более тысячи пар в Московской области намерены заключить брак на Красную горку, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу главного управления ЗАГС региона.

Красная горка — первое воскресенье после Пасхи. В 2018 году она приходится на 15 апреля. По древнеславянскому обычаю вступать в брак в этот день считается добрым знаком.

«Эта примета существует с древних времён и по сей день. Но не стоит забывать, что для счастливого союза гораздо важнее искренняя любовь и взаимоуважение», — отметила начальник управления Елена Филатова

В 2017 году ФАН сообщало, что в России упростят подачу заявления в загс через интернет.