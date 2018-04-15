На Красную горку в Москве поженятся почти полторы тысячи пар

На праздник Красная горка в Москве поженятся почти полторы тысячи пар, сообщает сайт Мосгордумы

В Белом зале правительства Москвы состоялась церемония государственной регистрации браков, приуроченная к этому празднику. Свидетельства получили четыре пары.

В церемонии принимали участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и глава департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян . От имени городских властей они поздравили новобрачных и вручили памятные подарки.

«В эти выходные дни в столице женятся почти полторы тысячи пар», — отметил Шапошников.

Считается, что брак, заключённый на Красную горку, будет крепким и счастливым, напоминает «ПолитЭксперт».

Ранее телеканал «360» сообщал, что более тысячи пар планировали заключить брак на Красную горку в Подмосковье.