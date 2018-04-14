Около 1,5 тыс. пар москвичей заключили брак на Красную горку

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Мосгордумы.

«Около 1,5 тыс. пар москвичей заключили брак в эту субботу в столице. Традиционная церемония государственной регистрации брака молодых москвичей, приуроченная к празднику Красная горка, состоялась в Белом зале правительства Москвы », — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что традиция проводить торжественные церемонии бракосочетания на Красную горку с участием руководства города появилась в Москве в 2006 г. Молодые москвичи, регистрация брака которых проходит в здании столичной мэрии или Мосгордумы, выбираются из числа тех, кто вступает в первый брак и пожелал создать семью на Красную горку. Молодые пары выбираются случайно — из числа тех молодых людей в возрасте до 30 лет, кто подал заявления о заключении брака на эту дату во дворец бракосочетания №1.