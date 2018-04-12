«Пройдут обряд величания»: на Красную горку в Самааре этнические свадьбы сыграют 25 пар

В субботу, 14 апреля, в Самаре отметят Красную горку. Это древнерусский весенний праздник весны и любви. Согласно народному поверью, пары, которые поженятся в этот день, никогда не разведутся.

Во дворце бракосочетаний Самары готовят этнические церемонии для 25 пар. Само здание и территорию украсят. Для молодых и их гостей оформят фотозоны «Березовая аллея», «Русская сказка», «Влюбленное сердце». Запланировано выступление творческих музыкальных коллективов.

— За несколько минут до начала регистрации будущие молодожены в «Саду любви» по старинной русской традиции пройдут обряд величания. После церемонии по старинному русскому обычаю они будут катать крашенные яйца, выясняя, кто в доме будет принимать главные решения, повязывать на березки ленточки, загадывая свои самые сокровенные первые семейные желания, — рассказали в региональном управлении УЗАГС.

древнерусский весенний праздник