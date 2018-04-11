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Галина Ржаксенская рассказала, как уговорила мужа присутствовать на родах
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Галина Ржаксенская рассказала, как уговорила мужа присутствовать на родах 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
В октябре прошлого года финалистка популярного шоу «Холостяк» Галина Ржаксенская впервые стала мамой: на свет появилась ее дочь Елизавета. А на днях знаменитость рассказала, как ей удалось уговорить супруга присутствовать при родах.
Оказалось, муж телезвезды не сразу согласился находиться в палате при появлении на свет их ребенка. «Я знала, что он не хочет присутствовать при самом действии, потому, что друзья ему не советовали, пугали его», — пояснила Галина Ржаксенская. Именно поэтому ей пришлось мягко и плавно подводить супруга к мысли о том, чтобы присутствовать при родах.
Знаменитость выбирала для семейного просмотра фильмы о родах, приглашала в гости друзей — и просила мужей подруг поделиться положительными эмоциями от подобного опыта, говорила избраннику, как ей важна его поддержка в столь серьезный момент. В итоге усилия оказались не напрасны: в последний момент муж Галины Ржаксенской выразил желание быть рядом с ней при родах.
Я рада, что не давила на мужа, и он сам понял, как мне важна его поддержка,
сообщила телезвезда в интервью «Телепрограмме».
Публикация от Галина Ржаксенская (@senoritagalo) 15 Мар 2018 в 2:20 PDT  Фото: Instagram
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