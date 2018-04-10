Галина Ржаксенская уговаривала мужа пойти с ней на роды

Финалистка популярного шоу «Холостяк» Галина Ржаксенская впервые стала мамой: 15 октября она родила дочь, которую назвали Лизой. Популярный блогер рожала в Москве, в популярной среди знаменитостей клинике «Лапино». Поддерживал ее на всем протяжении появления малышки на свет любимый супруг Евгений. Но, как оказалось, Гале пришлось уговаривать его, чтобы он отправился с ней на роды. «Я знала, что он не хочет присутствовать при самом действии, потому, что друзья ему не советовали, пугали его», — рассказывает блогер.

Но девушка надеялась, что он изменит решение и прикладывала к этому усилия: ставила супругу фильмы о родах, устраивала ужин с друзьями, на которых мужья подруг положительно отзывались о таком опыте. И тем не менее муж Гали до последнего не давал согласие и только в последний момент принял решение остаться с супругой. «Я рада, что не давила на мужа, и он сам понял, как мне важна его поддержка» — поделилась участница шоу.