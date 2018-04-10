Звезды, которые доказали, что любовь бывает одна и на всю жизнь

Алан Рикман и Рима Нортон (прожили вместе 50 лет)

Алан и Рима познакомились в юности, когда ему было всего 19, а ей — 18, но жить вместе начали только спустя 12 дет. Рима стала для актера не только любовью всей жизни, но и лучшим другом, надежным тылом. У этих двоих не было необходимости официально оформлять отношения: они и так знали, что разлучить их сможет только смерть. Так и случилось… В январе 2016 года Алан ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком. Рима была рядом с ним до последней минуты.

Один из главных секс-символов прошлого столетия Адриано Челентано женился на своей возлюбленной Клаудии Мори 54 (!) года назад. Они познакомились на съемках фильма «Один странный тип», где оба были заняты. Как ни странно, поначалу Адриано не произвел никакого впечатления на темпераментную Клаудию. Чтобы покорить ее сердце, Челентано использовал все приемы обольщения своего персонажа из «Укрощения строптивого» и, в итоге, это сработало.

Терпению и самопожертвованию Клаудии можно только позавидовать: ради мужа она отказалась от карьеры, полностью посвятив себя семье, простила любимому измену с Орнеллой Мути и смирилась с непростым характером. На вопрос о том, почему после всего, что было, она еще с ним, Мори отвечала: «Просто никого интереснее Челентано я в своей жизни не встречала».

Шэрон и Оззи встретились, когда ей было всего 18. Когда в 1979 году рокера уволили из коллектива, именно Шэрон взяла его карьеру в свои руки. Она вытащила Осборна из депрессии и длительного запоя и вернула на сцену. В 1982 году они поженились. Шэрон родила мужу троих детей, попутно занимаясь развитием его карьеры.

Женившись, Оззи совсем расслабился. Он продолжал выпивать и принимать наркотики, а еще не считал измены чем-то неприемлемым и зазорным. Это касалось только его измен. Но даже несмотря на такое поведение мужа, Шэрон удалось принять его таким, какой он есть. После каждого громкого скандала она собирала волю в кулак и находила мужу оправдания, а Оззи, осознав свои ошибки, в очередной раз клялся ей в вечной любви. Они по-прежнему вместе и, кажется, счастливы.

О секретах счастливого брака Сэмюэл Л. Джексон и Латаня Ричардсон могли бы написать книгу. Они познакомились во время учебы в колледжах (он — в мужском, она — в женском) и почти за четыре десятка лет совместной жизни прошли огонь, воду и медные трубы.

Латаня поддерживала мужа, когда у него не ладилось с карьерой, помогала ему бороться с героиновой зависимостью и никогда не отказывалась от своих слов о том, что будет с Сэмюэлом до конца. Сейчас все проблемы позади: супруги наслаждаются семейным счастьем, заслуженным и по-настоящему выстраданным.

Рекордсменка «Оскара» Мерил Стрип и скульптор Дон Гаммер вместе уже 40 лет, и на случайных снимках пары с различных церемоний можно заметить, что они по-прежнему держатся за руки. Будущие супруги познакомились в Нью-Йорке. Судьба свела их после смерти тогдашнего возлюбленного актрисы Джона Казале. Стрип осталась в Нью-Йорке без жилья, и приятель предложил ей временный приют в студии Дона, который на тот момент проживал за границей.

«Она была совершенно раздавлена смертью Джона Казале, — вспоминал уже позже Гаммер, — и я сделал все, что мог, чтобы помочь ей, но довольно скоро обнаружил, что влюблен». Замуж Мерил выходила без любви: просто для того, чтобы заглушить боль от потери. Позже актриса поняла, что Дон — именно тот человек, с которым она хочет прожить всю жизнь. Стрип родила супругу троих детей и стала ему не только любящей женой, но и настоящим другом.