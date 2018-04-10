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120 килограммов счастья: вес истинной любви
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120 килограммов счастья: вес истинной любви 

Anews 49 минут назад
Фото: Anews
В современном мире бывает трудно найти истинную любовь, и даже если это произошло, в редких случаях она принимает причудливые формы. Этой паре из Таиланда оборачиваются вслед из-за их несовместимого, на первый взгляд, внешнего вида.
Обычный парень из Таиланда по имени Куди весит около 120 килограммов, что почти втрое больше, чем у его девушки. С весом в 44 килограмма Пуйадол выглядит очаровательной нимфой на фоне своего парня, но этот контраст их ничуть не смущает. В детстве над Куди постоянно издевались сверстники из-за его большого веса и даже спустя десятилетия он вынужден ловить на себе осуждающие взгляды. Из-за округой формы его тела ему даже дали прозвище «шар», а знакомые Пуйадол долго не одобряли ее отношений с Куди из-за его большого веса.
Anews
Несмотря на насмешки, неодобрение и несоответствие в весе Пуйадол и Куди находятся в счастливых отношениях уже больше 10 лет. Молодые люди не обращают внимания на мнение общества и живут в свое удовольствие. Девушка отмечает, что прекрасно видит, что ее парень не следит за своей фигурой и он далеко не красавец, но она не любит его за внешность.
Пуйадол заметила Куди благодаря его доброте, отзывчивости и стремлению помочь в любой ситуации. Для девушки ее муж является надежной опорой и поддержкой, а также с ним она может разделить и печаль, и радость. За годы жизни вместе у пары появился ребенок и они кажутся более счастливыми, чем были раньше.
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