Ложь, секс и деньги: главные причины развода

В каждой паре происходят проблемы, которые иногда влюбленные не в силах преодолеть, и тогда единственным решением для них кажется развод. Психологи отмечают, что в большинстве случаев ситуацию реально исправить и уберечь брак от распада, и для этого достаточно вовремя устранять самые распространенные причины неурядиц в семье.

Общение

Некоторые пары проходят через период нехватки общения, когда партнеры не ссорятся, но и не разговаривают начистоту, боясь быть непонятыми. Некоторые пары не пытаются решить эту проблему, опасаясь новых конфликтов, но зачастую следующей стадией отношений может стать развод.

Финансы

В любых отношениях люди сталкиваются с финансовыми вопросами и в паре проблемы могут возникать вне зависимости от того, насколько партнеры привязаны друг к другу. Эксперты советуют разобраться в том, как материальные вопросы влияют на отношения, а после избавиться от раздражителя и впредь не допускать иллюзий по этому поводу.

Неуважение

Некоторые пары могут превратить обычный диалог в обмен оскорблениями, даже не замечая этого. Психологи отмечают, что любое подчинение партнера себе является ненормальным в отношениях, будь то негативный тон или откровенный переход на личности. В таком случае проблему можно решить, развивая эмпатию, учиться быть хорошим другом своему партнеру и эмоционально открытым человеком.

Ложь

Благодаря интернету каждый может вести двойную жизнь, когда в браке важно быть честным и поддерживать близкое общение со своим партнером. Ложь в большинстве случаев выплывает наружу и тогда вторая половина может разочароваться в таких отношениях, что часто приводит к разводу. К факторам риска также можно отнести ложь о работе, финансах, общении и прочих нюансах, которые приводят к недоверию.

Взросление

Каждый человек меняется со временем, и иногда супруги могут развиваться в разных направлениях. У некоторых меняются приоритеты, что приводит к тому, что пара перестает быть единомышленниками, а решение этой проблемы нужно находить индивидуально.

Секс

Влюбленные нуждаются в физической близости, а простые прикосновения и объятия помогают укрепить отношения между супругами. Отсутствие секса в паре очень часто приводит к разводу, поэтому влюбленным необходимо решить эту проблему, если есть желание сохранить отношения.]]>