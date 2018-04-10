Без секса: 8 приемов для отличной прелюдии и взаимного удовольствия

Прелюдия может доставить не меньше удовольствия, чем секс, если правильно подойти к вопросу. А точнее — использовать все доступные техники, кроме прониковения. Вот несколько действенных рекомендаций, если ты тоже хочешь попробовать!

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1. Прочувствуй преимущества

Хорошая прелюдия усиливает ощущения от сексуальных удовольствий и выводит секс на новый уровень. Это отличный способ упрочить связь с партнером и попробовать многое, не переходя черту.

2. Не раздевайся

Пусть это будет еще одним правилом в ваших играх. Надень то, что приятно чувствовать кожей: шелк, хлопок, сатин, а также мягкие леггинсы или юбку вместо грубых джинсов.

3. Придумывай новое

Если не вести себя каждый раз одинаково, можно узнать много нового об ощущениях — и своих, и партнера.

4. Дыши глубже

Это может показаться странным, но для достижения максимального удовольствия важно правильно дышать. И не только глубоко дышать самой, но и по-разному доставлять радость партнеру. Для того, чтобы обжечь его дыханием, раскрой рот и приблизь губы к его телу, для холодного дыхания сделай губы трубочкой, будто задуваешь свечу.

5. Сила трения

Да, это звучит как утехи для школьников, но прижмитесь друг к другу и попробуйте двигать бедрами в такт. Удовольствия будет больше, чем кажется!

6. Не только в спальне

Как и в случае с сексом, для прелюдии подойдет любое место в доме, а не только постель. Опробуйте кухонный стол, прислонитесь к стене — все, что подскажет фантазия!

7. Возьмите игрушку

Вибратор отлично работает и сквозь одежду, так что можно не ждать и сразу им пользоваться.

8. Используй пальцы

Для них всегда найдется работа: касаться сосков, ласкать разные участки тела, а если взять вибратор, надевающийся на палец, ощущения станут еще острее.

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