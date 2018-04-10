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Без секса: 8 приемов для отличной прелюдии и взаимного удовольствия
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Без секса: 8 приемов для отличной прелюдии и взаимного удовольствия 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Прелюдия может доставить не меньше удовольствия, чем секс, если правильно подойти к вопросу. А точнее — использовать все доступные техники, кроме прониковения. Вот несколько действенных рекомендаций, если ты тоже хочешь попробовать!
18+
1. Прочувствуй преимущества
Хорошая прелюдия усиливает ощущения от сексуальных удовольствий и выводит секс на новый уровень. Это отличный способ упрочить связь с партнером и попробовать многое, не переходя черту.
2. Не раздевайся
Пусть это будет еще одним правилом в ваших играх. Надень то, что приятно чувствовать кожей: шелк, хлопок, сатин, а также мягкие леггинсы или юбку вместо грубых джинсов.
3. Придумывай новое
Если не вести себя каждый раз одинаково, можно узнать много нового об ощущениях — и своих, и партнера.
4. Дыши глубже
Это может показаться странным, но для достижения максимального удовольствия важно правильно дышать. И не только глубоко дышать самой, но и по-разному доставлять радость партнеру. Для того, чтобы обжечь его дыханием, раскрой рот и приблизь губы к его телу, для холодного дыхания сделай губы трубочкой, будто задуваешь свечу.
5. Сила трения
Да, это звучит как утехи для школьников, но прижмитесь друг к другу и попробуйте двигать бедрами в такт. Удовольствия будет больше, чем кажется!
6. Не только в спальне
Как и в случае с сексом, для прелюдии подойдет любое место в доме, а не только постель. Опробуйте кухонный стол, прислонитесь к стене — все, что подскажет фантазия!
7. Возьмите игрушку
Вибратор отлично работает и сквозь одежду, так что можно не ждать и сразу им пользоваться.
8. Используй пальцы
Для них всегда найдется работа: касаться сосков, ласкать разные участки тела, а если взять вибратор, надевающийся на палец, ощущения станут еще острее.
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