Гвен Стефани рассказала о браке во время знаменитого телешоу

Исполнительница хита No Doubts стала героиней «Шоу Эллен ДеДжернес». Как только певица села напротив ведущей, та сразу спросила Гвен о том, как ей живется вместе с «самым сексуальным мужчиной в мире».

Гвен Стефани

Эллен не упустила возможность спросить, не собираются ли Стефани с бойфреном Блейком Шелтоном жениться.

Мое сердце ведет себя как-то странно, когда ты меня спрашиваешь о нем. Я не знаю, почему…но я просто чувствую, что не должна ничего говорить, — ответила певица.

Отвечая на вопросы ДеДжернес про свадьбу, Гвен ответила, что «постоянно об этом думает». Стефани призналась, что Блейка любят и она, и дети, и все.

Пару недель наза Гвен и Блейк вместе с детьми отправились в церковь в честь празднования Пасхи.

Отметим, что роман музыкантов начался в 2015 году. До романа с Шелтоном Стефани была замужем за Гэвином Россдейлом, но брак расспался из-за измен мужа.