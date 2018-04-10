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Гвен Стефани рассказала о браке во время знаменитого телешоу
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Гвен Стефани рассказала о браке во время знаменитого телешоу 

Журнал ОК! 1 час назад
Исполнительница хита No Doubts стала героиней «Шоу Эллен ДеДжернес». Как только певица села напротив ведущей, та сразу спросила Гвен о том, как ей живется вместе с «самым сексуальным мужчиной в мире».
Гвен Стефани
Эллен не упустила возможность спросить, не собираются ли Стефани с бойфреном Блейком Шелтоном жениться.
Мое сердце ведет себя как-то странно, когда ты меня спрашиваешь о нем. Я не знаю, почему…но я просто чувствую, что не должна ничего говорить, — ответила певица.
Отвечая на вопросы ДеДжернес про свадьбу, Гвен ответила, что «постоянно об этом думает». Стефани призналась, что Блейка любят и она, и дети, и все.
Пару недель наза Гвен и Блейк вместе с детьми отправились в церковь в честь празднования Пасхи.
Отметим, что роман музыкантов начался в 2015 году. До романа с Шелтоном Стефани была замужем за Гэвином Россдейлом, но брак расспался из-за измен мужа.
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