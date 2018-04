7 признаков того, что ваша любимая звездная пара вот-вот объявит о расставании

Казалось бы, с начала 2018 года прошло всего-то три месяца, но за эти три месяца произошло немало громких разводов и расставаний звезд: Дженнифер Энистон Джастин Теру , Джиджи Хадид и Зейн Малик, Дженна Деван и Ченнинг Татум… Чтобы в следующий раз не особенно удивляться и быть готовыми, предлагаем запомнить 7 признаков того, что очередная звездная пара находится на грани разрыва.

Признаки того, что звездная пара вот-вот объявит о расставании, разбираем на примере Дженны Деван и Ченнинга Татума, которые совсем недавно объявили о разводе — а до этого своим поведением намекали на проблемы в отношениях настолько явно, что нам следовало догадаться НАМНОГО раньше.

1. Вдохновляющие цитаты и статусы в соцсетях (в Instagram — в первую очередь)

Если ваши кумиры активны в соцсетях (и, в особенности, если им меньше 30), будьте уверены: всевозможные философские и вдохновляющие цитаты — явный признак того, что в личной жизни не все гладко. В феврале в Instagram Дженны Деван многочисленные фото в откровенных нарядах разбавила философская цитата о том, что, дескать, рано или поздно слабые люди всегда показывают свое истинное лицо.

And the strong always persevere..Just a nice Sunday reminder to be a good human in life. It’s what it’s all about🙏🏻

Публикация от Jenna Dewan Tatum (@jennadewan)

25 Фев 2018 в 10:15 PST 2. Фото из поездок с подружками/посиделок с друзьями

Все, кто проходил через расставание, знают, что тяжелый период лучше переживать вместе с друзьями; если вы видите, что Instagram кумира наводнили фото в компании друзей, можно смело предполагать, что эти самые друзья оказывают «срочную психологическую помощь» на фоне расставания.

Что может говорить о проблемах в отношениях больше, чем фото со Дня святого Валентина, который Дженна провела не с любимым мужем, а с подружкой?

Girls night in laughing on the floor surrounded by chocolate is always a good idea👏🏼❤ thank you @lindt_chocolate for giving us this moment #galentines #lindtlove

Публикация от Jenna Dewan Tatum (@jennadewan)

13 Фев 2018 в 8:19 PST 3. «Режим тишины» в социальных сетях

Если звездная парочка регулярно «лайкает» фотографии в аккаунтах друг друга или даже выкладывает совместные фото, а затем что-то идет не так и такие фото перестают появляться — значит, в отношениях точно проблемы. Обратите внимание на Instagram-аккаунты Ченнинга Татума и Дженны Деван: фотографии друг с другом звезды перестали выкладывать еще несколько месяцев назад!

4. Выход в свет с друзьями, а не со второй половинкой

Тоже говорящее поведение — особенно для тех звезд, что раньше везде появлялись вместе. На «Оскаре» в начале марта 2018 Дженна Деван появилась в гордом одиночестве, рассказав в интервью на красной дорожке, что Ченнинг остался дома с детьми — мол, «он рад просто один вечер отдохнуть». Вместо Ченнинга Дженну на вечеринку Vanity Fair после «Оскара» сопровождала близкая подруга, актриса Эммануэль Шрики:

One more just because i love this girl…!

Публикация от Jenna Dewan Tatum (@jennadewan)

5 Мар 2018 в 10:07 PST 5. Появление на мероприятиях в одиночестве

Конечно, далеко не все звезды предпочитают везде появляться вместе — очень многие стремятся разделять личную и профессиональную жизнь, и супруги/бойфренды на светских мероприятиях под руку с ними не ходят. Но, если раньше знаменитости везде ходили вместе, а теперь появляются на красной дорожке в одиночестве, отговариваясь занятостью, необходимостью сидеть с детьми и прочим — знайте, что разрыв уже не за горами.

Дженна Деван в гордом одиночестве позирует на красной дорожке «Оскара» в марте 2018:

Twas a magical night… #Repost @bradgoreski ・・・ @jennadewan is white hot in @zuhairmuradofficial couture gown, @lorraineschwartz jewels & @leesavage_official clutch at the #Oscars in 2015 💎 #styledbyBG #2015

Публикация от Jenna Dewan Tatum (@jennadewan)

4 Мар 2018 в 12:26 PST 6. Отсутствие колец

Когда папарацци фотографируют звезд без обручальных/свадебных колец — все, пиши пропало: остается только дожидаться официального объявления о разрыве/разводе.

7. «ЧС, отписка»

Как выглядит расставание в XXI веке: объявить об этом в Instagram, вернуть кольцо, не забыть отписаться от человека во всех соцсетях.

Обычно, кстати, звезды отписываются друг от друга в социальных сетях уже после того, как официально объявили о разрыве, но бывают и исключения — например, The Weeknd отписался от Селены Гомес и ее мамы в Instagram за несколько дней до того, как они официально распрощались.

