Две пермячки хотят попасть на обложку мужского эротического журнала

Мужской эротический журнал «Маxim» объявил о голосовании за самую сексуальную девушку страны. Победительницу ждет приз — возможность появиться на обложке журнала в сентябрьском номере.

В голосовании участвуют две девушки из Перми: 18-летняя Алина Горохова и 27-летняя Дженнифер Милавских. Девушки прошли отборочный тур и вступили в борьбу за звание самой сексуальной девушки по мнению читателей журнала «Маxim».

У пермячек неплохие шансы на победу. Среди 80 участниц Алина Горохова пока занимает 5 место, а Дженнифер Милавских — 24.

По результатам голосования победительницы пройдут в финальный рейтинг и буду приглашены в Москву. 10 из них отберёт редакция журнала. И уже эти красотки будут бороться за главный приз.