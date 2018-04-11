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Две пермячки хотят попасть на обложку мужского эротического журнала
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Две пермячки хотят попасть на обложку мужского эротического журнала 

АиФ Пермь 35 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Мужской эротический журнал «Маxim» объявил о голосовании за самую сексуальную девушку страны. Победительницу ждет приз — возможность появиться на обложке журнала в сентябрьском номере.
В голосовании участвуют две девушки из Перми: 18-летняя Алина Горохова и 27-летняя Дженнифер Милавских. Девушки прошли отборочный тур и вступили в борьбу за звание самой сексуальной девушки по мнению читателей журнала «Маxim».
У пермячек неплохие шансы на победу. Среди 80 участниц Алина Горохова пока занимает 5 место, а Дженнифер Милавских — 24.
По результатам голосования победительницы пройдут в финальный рейтинг и буду приглашены в Москву. 10 из них отберёт редакция журнала. И уже эти красотки будут бороться за главный приз.
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