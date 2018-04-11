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Более 1 тыс. пар планируют пожениться в Москве в начале мая
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Более 1 тыс. пар планируют пожениться в Москве в начале мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В столице свадебные церемонии к майским праздникам 2018 г. приурочили более 1 тыс. пар. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Более 1 тыс. пар приурочили свадьбу к майским праздникам. Число желающих связать себя узами брака в первую неделю мая превысило прошлогодние показатели. Если тогда в Москве поженились 972 пары, то в этом году органы ЗАГС приняли 1 тыс. 16 заявлений о заключении браков. В этот раз рабочие дни отделений ЗАГС выпадают на 3, 4, 5 и 8 мая», — говорится в сообщении.
Как пояснила начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева, молодожены очень любят играть свадьбы в начале мая. Именно майские браки оказываются самыми долговечными. А период между майскими праздниками как нельзя лучше подходит для финальных приготовлений к свадебному торжеству — ведь в запасе у молодоженов несколько выходных дней.
В материале отмечается, что с приходом теплой погоды более востребованной становится выездная регистрация брака. Свадебные церемонии в старинных русских усадьбах и особняках придают событию особую значимость и торжественность. В столице есть сразу несколько учреждений культуры и объектов культурного наследия, в которых проводят торжественную регистрацию брака. Это: Государственный музей керамики и усадьба «Кусково»; усадьба «Влахернское-Кузьминки»; Мемориальная квартира А. Пушкина на ул. Арбат; Центральный музей Великой Отечественной войны; музей-усадьба «Люблино»; Галерея народного художника СССР Ильи Глазунова; музей-заповедник «Царицыно»; Петровский путевой дворец; гостиница «Даниловская» на территории Московской патриархии при Свято-Даниловом монастыре; музей-заповедник «Коломенское»; особняк Петра Смирнова на Тверском бульваре и Московский зоопарк.
Подать заявление на регистрацию брака можно в отделах ЗАГС (за исключением Люблинского и Замоскворецкого), во дворцах бракосочетания или в центрах госуслуг «Мои документы». Заявления также принимают через портал mos.ru.
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