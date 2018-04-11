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Свадебный бум наперекор приметам: Более 1000 пар планируют пожениться к майским праздникам
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Свадебный бум наперекор приметам: Более 1000 пар планируют пожениться к майским праздникам 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В 2018 году отделения ЗАГС будут работать 3,4,5 и 8 мая.
Несмотря на то, что последний весенний месяц считается самым непопулярным периодом для заключения брака, он начнется со свадебного бума. В 2018 году более 1000 пар приурочили свадьбу к майским праздникам.
Это число превышает прошлогодние показатели. Тогда в столице поженились 972 пары. В этом году ЗАГСы Москвы приняли заявления от 1016 влюбленных пар.
Кроме того, с приходом весны и солнышка начала набирать популярность выездная регистрация брака. А свадебные церемонии в старинных русских усадьбах и особняках придают событию особую значимость и торжественность. Список учреждений культуры и объектов культурного наследия, в которых можно провести регистрацию брака можно найти на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
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