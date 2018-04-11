Алена Хмельницкая поделилась редким семейным снимком с молодым возлюбленным и дочкой

Алена Хмельницкая уже довольно давно счастлива в отношения с Александром Синюшиным. Отметим, что Алена старше своего возлюбленного на 12 лет, однако разница в возрасте совершенно не смущает пару. Влюбленные почти не расстаются и все свободное время проводят вместе.

Александр довольно легко нашел общий язык с дочерью Алены от брака с Тиграном Кеосаяном . По словам актрисы, ее возлюбленный и наследница отлично ладят и хорошо общаются. Александр быстро нашел подход к младшей дочери Алены Ксении, а также смог наладить отношения и со старшей наследницей актрисы Александрой, которая одобрила выбор мамы.

Накануне Алена выложила снимок, на котором позирует вместе с Александром и дочкой в отражении. «Прогулки по Берлину. Весна, солнце +23!» — подписала снимок Хмельницкая.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1754696816669849766_304741564"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Отметим, что Алене тяжело дался развод с бывшим супругом Тиграном Кеосаяном. С ним актриса старается поддерживать нейтральные отношения ради своих дочерей: 23-летней Александры и семилетней Ксении.. По ее словам, общаться с бывшим мужем очень нелегко.