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Алена Хмельницкая поделилась редким семейным снимком с молодым возлюбленным и дочкой
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Алена Хмельницкая поделилась редким семейным снимком с молодым возлюбленным и дочкой 

Teleprogramma.pro 36 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Алена Хмельницкая уже довольно давно счастлива в отношения с Александром Синюшиным. Отметим, что Алена старше своего возлюбленного на 12 лет, однако разница в возрасте совершенно не смущает пару. Влюбленные почти не расстаются и все свободное время проводят вместе.
Александр довольно легко нашел общий язык с дочерью Алены от брака с Тиграном Кеосаяном. По словам актрисы, ее возлюбленный и наследница отлично ладят и хорошо общаются. Александр быстро нашел подход к младшей дочери Алены Ксении, а также смог наладить отношения и со старшей наследницей актрисы Александрой, которая одобрила выбор мамы.
Накануне Алена выложила снимок, на котором позирует вместе с Александром и дочкой в отражении. «Прогулки по Берлину. Весна, солнце +23!» — подписала снимок Хмельницкая.
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Отметим, что Алене тяжело дался развод с бывшим супругом Тиграном Кеосаяном. С ним актриса старается поддерживать нейтральные отношения ради своих дочерей: 23-летней Александры и семилетней Ксении.. По ее словам, общаться с бывшим мужем очень нелегко.
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