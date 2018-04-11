Алена Хмельницкая показала, как отдыхает в Германии с дочерью от Тиграна Кеосаяна

Актриса Алена Хмельницкая , экс-супруга режиссера Тиграна Кеосаяна , отдыхает в Германии с младшей дочерью. В личном блоге звезда охотно делится фотографиями и видеороликами с подросшим ребенком.

_«Прогулки по Берлину! Город, в котором я родилась, встретил настоящим летним теплом и весенним настроением. И конечно, чем старше я становлюсь, тем осознанней и ближе к сердцу я воспринимаю события 1945 года…»

Конец войны… Страшные битвы… Взятие Рейхстага… Все люди, чьи фамилии выбиты на этом монументе, и огромное количество наших солдат, чьи фамилии неизвестны, погибли в апреле 45-го, всего-то 73 года назад… Подумать страшно!.. Надо обязательно об этом помнить,

эмоционально поделилась своими размышлениями Алена Хмельницкая.

Публикация от alxmel (@alxmel) 10 Апр 2018 в 11:56 PDT Напомним, 46-летняя Алена Хмельницкая — дважды мама. С 1993 по 2014 годы актриса была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. В этом браке в 1994 году родилась дочь Александра, а в 2010 на свет появилась маленькая Ксения.

Фото: Instagram @alxmel

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!