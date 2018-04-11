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Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, почему Дмитрий Шепелев до сих пор одинок
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Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, почему Дмитрий Шепелев до сих пор одинок 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
После того, как несколько лет назад от рака скончалась Жанна Фриске, ее возлюбленный и отец ее сына Дмитрий Шепелев ни разу не вышел в свет с женщиной. В СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что в жизни Дмитрия все же есть возлюбленная, которая помогает ему с воспитанием сына, а также приписывали романы с самыми разными женщинами.
Сам Шепелев не любит говорить о личной жизни и предпочитает все свое внимание уделять ребенку. Сам ведущий не раз говорил о том, что вся его жизнь посвящена сыну.
Экстрасенс Николь Кузнецова уверена, что рядом с Дмитрием действительно нет особенной женщины. Пока что телеведущий не встретил свою любовь.
«Рядом с Дмитрием сейчас нет женщины его судьбы. Но это не значит, что он переживает чувство одиночества и сосредоточен только на творческих проектах и отцовских обязанностях. В его жизни доминирующую роль играют покровители, друзья и подруги. Именно они наполняют его личную биографию эмоциями и событиями. В любых условиях Дмитрий формирует свою судьбу последовательно и эффективно; люди, которые делают на него ставку, им довольны. Он надежный и понимающий партнер, искренний друг и для женщин, и для мужчин", — рассказала Кузнецова для "СтарХита".
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