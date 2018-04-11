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Инсайдер: «Брэд Питт абсолютно очарован Нэри Оксман»
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Инсайдер: «Брэд Питт абсолютно очарован Нэри Оксман» 

Журнал ОК! 1 час назад
В Сети с каждым днем вплывают все новые подробности взаимоотношений Брэда Питта и профессора Массачусетского технологического института — Нэри Оксман. Согласно последним данным, актер встречается со знаменитым архитектором с осени прошлого года. Журналисты зарубежного издания сообщили, что Нэри — первая, с кем актер вступил в связь после расставания с Анджелиной Джоли.
Между ними сразу завязались романтические отношения, но они тщательно скрывались от любопытных зрителей, — комментирует инсайдер.
Приближенный к паре источник также заявил, что Брэд и Нэри неоднократно путешествовали вместе. Так, влюбленные вместе посетили конференцию Design Indaba в Южной Африке в феврале, где профессор выступала в роли докладчика. Ранее в Сети говорили, что Питта и Оксман связывают исключительно деловые отношения.
Нэри Оксман
Так или иначе, голливудский красавчик может с чистой совестью устраивать свою личную жизнь, так как его бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли почти завершен. В прессе говорили, что супруги, наконец, сумели договориться по поводу условий расторжения брака.
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