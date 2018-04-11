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10 вещей, которые мужчины пытаются скрыть во время секса
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10 вещей, которые мужчины пытаются скрыть во время секса 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Больше всего на свете они надеются, что вы этого не заметите!
1. Его лицо во время оргазма
Потому что оно выглядит так, словно он откусил половину лимона.
2. Этот запах пота
И это единственная причина, по которой в мужской спальне бывают ароматические свечи.
3. Что он давно не был в спортзале
Иначе он будет чувствовать себя менее уверенно.
4. Что он пытается сдерживать эякуляцию
А он делает это изо всех сил, поверьте!
5. Что он пытается снять ваш бюстгальтер
Потому что справиться с некоторыми застёжками бывает чертовски трудно!
6. Свои яички
Мужчины убеждены, что женщины находят их тестикулы странными.
7. Своё волнение
Особенно если это происходит с новым партнёром.
8. Что у него куча мусора под кроватью
Потому что перед вашим визитом он просто свалил весь хлам под кровать.
9. Что у него куча мусора на кровати
Он так ловко перевернул вас лишь затем, чтобы вы не заметили мусор под одеялом.
10. Что у него мусор повсюду
Да, и на полу, и на столе тоже!
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