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Что мужчины пытаются скрыть во время секса
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Что мужчины пытаются скрыть во время секса 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Больше всего на свете они надеются, что вы этого не заметите!
  • 1. Его лицо во время оргазма
Потому что оно выглядит так, словно он откусил половину лимона.
  • 2. Этот запах пота
И это единственная причина, по которой в мужской спальне бывают ароматические свечи.
  • 3. Что он давно не был в спортзале
Иначе он будет чувствовать себя менее уверенно.
  • 4. Что он пытается сдерживать эякуляцию
А он делает это изо всех сил, поверьте!
  • 5. Что он пытается снять ваш бюстгальтер
Потому что справиться с некоторыми застёжками бывает чертовски трудно!
  • 6. Свои яички
Мужчины убеждены, что женщины находят их тестикулы странными.
  • 7. Своё волнение
Особенно если это происходит с новым партнёром.
  • 8. Что у него куча мусора под кроватью
Потому что перед вашим визитом он просто свалил весь хлам под кровать.
  • 9. Что у него куча мусора на кровати
Он так ловко перевернул вас лишь затем, чтобы вы не заметили мусор под одеялом.
  • 10. Что у него мусор повсюду
Да, и на полу, и на столе тоже!
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