Что мужчины пытаются скрыть во время секса

1. Его лицо во время оргазма Больше всего на свете они надеются, что вы этого не заметите!

2. Этот запах пота Потому что оно выглядит так, словно он откусил половину лимона.

3. Что он давно не был в спортзале И это единственная причина, по которой в мужской спальне бывают ароматические свечи.

4. Что он пытается сдерживать эякуляцию Иначе он будет чувствовать себя менее уверенно.

5. Что он пытается снять ваш бюстгальтер А он делает это изо всех сил, поверьте!

6. Свои яички Потому что справиться с некоторыми застёжками бывает чертовски трудно!

7. Своё волнение Мужчины убеждены, что женщины находят их тестикулы странными.

8. Что у него куча мусора под кроватью Особенно если это происходит с новым партнёром.

9. Что у него куча мусора на кровати Потому что перед вашим визитом он просто свалил весь хлам под кровать.

10. Что у него мусор повсюду Он так ловко перевернул вас лишь затем, чтобы вы не заметили мусор под одеялом.

Да, и на полу, и на столе тоже!