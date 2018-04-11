Что мужчины пытаются скрыть во время секса 

Больше всего на свете они надеются, что вы этого не заметите!
- 1. Его лицо во время оргазма
Потому что оно выглядит так, словно он откусил половину лимона.
- 2. Этот запах пота
И это единственная причина, по которой в мужской спальне бывают ароматические свечи.
- 3. Что он давно не был в спортзале
Иначе он будет чувствовать себя менее уверенно.
- 4. Что он пытается сдерживать эякуляцию
А он делает это изо всех сил, поверьте!
- 5. Что он пытается снять ваш бюстгальтер
Потому что справиться с некоторыми застёжками бывает чертовски трудно!
- 6. Свои яички
Мужчины убеждены, что женщины находят их тестикулы странными.
- 7. Своё волнение
Особенно если это происходит с новым партнёром.
- 8. Что у него куча мусора под кроватью
Потому что перед вашим визитом он просто свалил весь хлам под кровать.
- 9. Что у него куча мусора на кровати
Он так ловко перевернул вас лишь затем, чтобы вы не заметили мусор под одеялом.
- 10. Что у него мусор повсюду
Да, и на полу, и на столе тоже!