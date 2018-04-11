Ксения Бородина поделилась секретом семейного счастья

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала совместную фотографию со своим мужем на фоне шикарного белого джипа.

Девушка, личную жизнь которой активно обсуждают поклонники, хейтеры и желтая пресса, научилась игнорировать все плохое, что о ней говорят. «Следуйте всегда своей дорогой, кто-то всегда будет что-то говорить вам вдогонку, а вы держитесь крепче за руки и идите», — посоветовала Бородина.

Телеведущая уверена, что люди не должны слушать неудачников, которые говорят, что ничего не получится. «Они неудачники и неудачниками останутся. Слушай только себя и своих близких людей», — посоветовала Бородина.

В комментариях поклонники отметили, что именно такие советы помогают сохранять хорошие отношения в паре, особенно если она красивая и вокруг «бродит» много завистников. Кроме того, поклонники Бородиной заметили, что девушка самостоятельно построила свою карьеру и стала популярной только благодаря своему таланту и амбициями. Значит, она точно знает, что советует своим читателям.