«Слушай только себя и близких»: Ксения Бородина поделилась рассуждениями о неудачниках

35-летняя ведущая скандального телешоу «Дом-2» Ксения Бородина не из тех звезд, которые равнодушно относятся к недоброжелателям. Она периодически высказывает свое мнение относительно критиканов, отвечая им той же монетой. Но те продолжают упрекать знаменитость в неискренности и хвастовстве. Красавица называет злопыхателей завистниками и призывает поклонников не расстраиваться из-за обидных высказываний.

Ксения Бородина неоднократно становилась объектов насмешек критиканов. Ее нередко упрекают за демонстрацию роскошного образа жизни и семейного счастья. Злые языки обсуждают, что еще не так давно она собиралась расстаться с мужем Курбаном Омаровым , который якобы ей изменял, а сейчас они всячески демонстрируют счастье в браке. Звезда «Дома-2» опубликовала очередной снимок с возлюбленным, с которым воспитывает двоих дочерей — общую дочь Теону и ее старшую Марию от прошлого брака. Сын Омарова от его прошлых отношений также часто проводит время в новой семье отца. Идиллия «мозолит» глаза хейтерам Ксении, на их критику она ответила следующим образом: «Следуйте всегда своей дорогой, кто-то всегда будет что-то говорить вам вдогонку, а вы держитесь крепче за руки и идите. Не слушай неудачников, которые говорят, что ничего не получится. Они неудачники и неудачниками останутся. Слушай только себя и своих близких людей».

Поклонники Бородиной полностью с ней согласны, ведь всегда будут те, кто не может смириться с радостью окружающих. Но многие считают, что теледива слишком высокомерна и всячески демонстрирует свое превосходство над людьми, которым она не нравится: «Как это правильно! Надо меньше слушать, что говорят!» «Правильные слова, впрочем, как всегда. Потому все и получилось и будет получаться, так как люди мудрые и искренние». «Честно уже тоже накипело слушать всех неудачников!» «Решила в очередной раз показать, какая мудрая?»

«Правильно все сказала, твои рассуждения верные и логичные». «Вы очень красивая пара, будьте счастливы, родите еще много детишек, ведь они у вас потрясающие». «О неудачниках четко сказала». ««Дом-2» вести — это вам не шуточки, серьезный повод гордиться собой». «Поделись секретом гармоничных отношений с Курбаном, я знаю, у вас были конфликты, как удалось найти общий язык?» «Вы красивые и дети у вас славные такие, никогда больше не выясняйте отношения публично».

Недоброжелатели Ксении Бородиной считают возможным осуждать ее внешность, питание, детей, образ жизни, отношения с мужем и работу. Ее не перестает удивлять хамство в адрес знаменитостей. Селебрити также не понять людей, которые критикуют внешность, ведь никто не может выбирать, каким родиться на свет.