Звезды, которые встречались с бойфрендами подруг

Селена Гомес

Выбирая между дружбой и отношениями, Селена предпочла последнее. Зная, насколько болезненным для Беллы Хадид было расставание с The Weeknd , певица перешагнула через чувства подруги и спустя недолгий промежуток времени, закрутила роман с ее теперь уже экс-бойфрендом. Итог известен: теперь у девушек дружба врозь, а парень в результате не достался никому.

А вот Кендалл Дженнер со своей подружкой Тейлор Свифт из-за бойфренда не ругалась. Встречаться с Гарри Стайлсом она начала, когда между ним и Тейлор все было кончено. К слову, роман не продлился долго. Из-за несовпадения графиков звезды расставались, мирились, затем снова расставались. Окончательное заявление о разрыве Кендалл и Гарри сделали в 2016 году. Но их до сих пор иногда можно увидеть вместе. Выходит, дружба с бывшими все же существует?

Никки Рид пошла дальше других: за бывшего парня своей подруги Нины Добрев она вышла замуж и родила ему ребенка. Добрев встречалась в Йеном Сомерхолдером во время съемок в сериале «Дневники вампира». Звезды расстались в 2013 году, а в 2015 Йен женился на приятельнице своей бывшей девушки — Никки Рид. Кстати, Рид и Добрев по-прежнему хорошо общаются. Вот что значит высокие отношения!

У Кэмерон Диас и ее близкой подруги Кейт Хадсон оказался похожий вкус на мужчин. Обе девушки в свое время встречались с Алексом Родригесом . Да, тем самым, что сейчас строит отношения с Джей Ло. С Кейт бейсболист встречался в 2009 году, а после расставания начал ухаживать за Кэмерон. Но к чему-то серьезному это не привело. Надеемся, что с Джен все сложится иначе.

Джиджи Хадид