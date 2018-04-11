«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров 

Они страдают от буйных клиенток, встречаются со звездами и просто пытаются свести концы с концами. Anews изучил рассказы тех, кто до сих пор является диковинкой на пуританских постсоветских просторах — мужчин-стриптизеров.
Откуда они приходят в стриптиз? За что берут деньги? И чего хотят от них женщины?
Танцоры, модели, авиатор и баянист
Обычно стриптизерами становятся мужчины из смежных областей — модели, культуристы, актеры и танцоры. Однако случаются и исключения. Например, Максим Тельцов из Минска, получил авиационное образование и четыре года проработал авиатехником. Пойти же работать в стриптиз его побудила банальная нехватка денег.
Постоянный партнер Максима по танцевально-эротическому дуэту G-ZONE Михаил Нагула был связан со сценой, но совершенно в другом качестве — как баянист. Он выступал в сельских домах культуры.
Самый знаменитый стриптизер России Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, был военным, но уже в стриптиз пришел более обычным маршрутом — через модельный бизнес. Артист признается, что на подиуме ему не хватало динамики и возможности проявить себя:
«Как-то на дефиле режиссер попросил моего коллегу:
— А давай, ты сымпровизируешь на сцене. Сделаешь танцевальное «па». Оживишь показ.
Но коллега гордо вскинул голову:
— Я вам что, танцор? Я модель!
От возмущения я чуть не поперхнулся: «Елы-палы, как все запущено. Чем же ты гордишься? Тебя попросили сделать элементарное движение, а ты кичишься тем, что не можешь»».
Стриптизер из Омска Петр Шестаков говорит, что, в действительности, бэкграунд не имеет принципиального значения:
«В нашей работе красота танца — лишь 10% успеха, остальное же — в знании и использовании правил психологии. Да, я когда-то занимался бальными танцами и брейк-дансом. Да, девушка, которая привела меня в стриптиз и с которой мы часто танцуем в паре — хореограф. Все это, безусловно, мне на руку.
Но если ты не будешь поддерживать визуальный контакт со зрительницами — не в общей массе, а с каждой отдельно взятой женщиной — если ты не сможешь глазами показать ей, что она желанна, что ты танцуешь именно для нее, то не видать тебе чаевых. А если ты подаришь всем присутствующим по кусочку себя, хотя бы одна да «выстрелит»: расщедрится чаевыми или захочет большего — я говорю о приватном танце».
«Даже свой номер телефона мы обычно не даем бесплатно»
Продолжая рассказывать про способы заработка, Петр Шестаков отмечает:
«Деньги мы берем практически за все. Хочешь общения (мы зовем эту услугу консумацией) — плати, хочешь приватный танец — плати. Даже свой номер телефона мы обычно не даем бесплатно».
Впрочем, эту позицию разделяют далеко не все. Например, уроженец Днепропетровска Алексей Суровцев, носящий сценическое имя Strike, категорически не приемлет деньги от аудитории:
«Я считаю, что это попрошайничество. Я — чемпион Украины, и это не мой уровень. Однажды во время выступления вышел мужчина и просто осыпал меня дождем из денег. Я не стал собирать бумажки. Закончил выступление и ушел. У меня есть свой гонорар за выступление».
Бывает, что стриптизерам приходят и очень необычные предложения. Руслан Таштимиров из Уфы рассказывает:
«Бывало, некоторые фанатели настолько, что готовы были платить за искусственное оплодотворение по 100 000. Предлагали и 500 000, но это были уже не женщины. Иногда звали уехать в различные страны. Но работа — это творческое состояние души, а не погоня за деньгами».
«Пришлось ее «танцевать». Тяжело с пьяным телом…»
Как и любая сценическая деятельность, стриптиз неминуемо сопряжен с различными происшествиями.
«Когда я еще только начинал работать, я вытащил девушку из зала — рассказывает Алексей Суровцев — Мне показали какую-то сложную поддержку, я попытался ее повторить и уронил бедняжку вниз головой…»
В другой раз днепропетровскому стриптизеру выпал шанс сполна доказать свою сноровку:
«Вот недавно вытащил девушку из зала, а она совсем пьяная. Ну, думаю, не буду возвращать на место, пришлось ее «танцевать». Еле удержал ее и продержался сам. Тяжело с пьяным телом…»
Иногда зрительницы доставляют проблемы и своей неуемной активностью. Один бразильский стриптизер рассказывал, как к нему на сцену поднялась очень агрессивная дама и стала изо всей силы таскать за волосы. Она непристойно ругалась, царапалась и дралась, пытаясь сорвать с мужчины скальп, думая, что это парик. Женщина была настолько невменяема, что ей удалось справиться с более сильным танцором, повалить его на пол и оседлать.
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Происшествия случаются и на постсоветском пространстве. Давая как-то интервью, белорус Михаил Нагула показал шрам на спине: «Это 8 Марта в Молодечно. Девушка просто подпрыгнула и вцепилась в меня ногтями».
А вот Петр Шестаков не склонен драматизировать:
«Иногда среди клиенток попадаются неадекватные. К примеру, как-то раз стринги пытались сорвать. Но такие встречаются редко, ведь основной контингент, который посещает стриптиз-шоу — состоятельные женщины 30-45 лет».
«Видимо, он меня по-мужски понял»
Порванные трусы и падения с шеста — самые распространенные форс-мажоры на рабочем месте. О еще одном специфическом случае рассказал Сергей Глушко.
Однажды ночью, после выступления к ним в клуб приехали важные гости, и Сергея вместе с товарищем попросили составить им компанию на закрытой вечеринке в одном ресторане.
«Женщин за столом не было. Ориентация собравшихся сразу стала понятна. Один из гостей подошел ко мне, обнял за плечо и прошептал:
— Сегодня поедешь со мной.
— Никуда я не поеду, — ответил я и скинул его руку.
Мужик как ни в чем не бывало повернулся к моему товарищу, и они мило стали беседовать.
Охране дали приказ никого из клуба не выпускать. Но я подошел к охраннику, посмотрел ему в глаза и сказал: «Я сейчас уйду, и ты мне ничего не сделаешь». Видимо, он меня по-мужски понял и отошел в сторону…»
«Мама даже раза четыре была на моих выступлениях»
Один из самых болезненных моментов в профессии стриптизера — отношение к этому занятию родных и близких. Кто-то встречает не только понимание, но даже интерес со стороны родителей.
Алексею Суровцеву повезло:
«И мама, и папа прекрасно относятся, поддерживают меня, и являются моими поклонниками. Мама даже раза четыре была на моих выступлениях. Думаю, что ей понравилось. А вначале я переживал, не знал, как скажу им о своей новой работе».
А вот со стороны жены украинский артист не встретил подобного понимания — учительница в школе, она не выдержала его безумного ритма жизни.
Семейное счастье Алексей смог найти только с коллегой — Ксенией, выступающей под псевдонимом Beatrise:
«Беатрис — моя муза, мне не хватало ее и в жизни, и в моем шоу. С ней программа стала гораздо ярче и выразительнее, а моя личная жизнь обрела новый смысл. У нас творческий тандем, в котором мы черпаем вдохновение».
По схожему сценарию пошел и Максим Тельцов. Его спутница, Виктория — менеджер дуэта G-ZONE.
Со стороны родителей у Максима также все благополучно:
«Я из творческой семьи. Мама-папа — все музыканты, танцоры, они нормально относятся к моему увлечению, так как понимают, что это тоже в некоторой мере творчество».
У Сергея Глушко же поначалу получилось не столь гладко:
«Долго скрывал от родителей, чем занимаюсь. Но однажды тайное стало явным. Мама в киоске увидела газету, на первой полосе которой я, почти голый, под огромным заголовком: «Тарзан — король стриптиза». С ней чуть обморок не случился: «Мой мальчик, как он мог!» Но мы с братом успокоили маму, объяснили, что стриптиз — всего лишь эротический танец, и ничего более».
Знаменитая же супруга Тарзана, Наташа Королева, никогда не попрекала его специфической профессией. Певица говорила, что для нее гораздо важнее было приучить привыкшего к холостой жизни и постоянным разъездам Сергея к семье и семейному быту. В остальном же она всегда видела в муже очень честного, достойного человека и преданного спутника жизни.
Anews
Алексей Суровцев
Впрочем, в поддержке родных и близких нуждаются не все. Уфимец Руслан Таштимиров, говорит, что вполне комфортно ощущает себя вольным эротическим танцором:
«Близких нет, я одинокий волк — живу сам по себе, никому не принадлежу. Как аскет, только не ушел в природу, а ушел от создателей, которые меня породили. Я был всегда непослушным и трудным ребенком.
Работа такая, что (любовные) отношения будут играть против тебя самого. Дело тут не в ревности, а в том, что для стриптизера важно, чтобы каждый думал, будто может получить тебя. Нужно оставаться желанным. Если у меня появится девушка, то я перестану быть желанным для другой, а значит, меня не закажут. Должна оставаться интрига и ощущение того, что я — доступен. И да! Мне это нравится».