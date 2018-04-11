«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров

Они страдают от буйных клиенток, встречаются со звездами и просто пытаются свести концы с концами. Anews изучил рассказы тех, кто до сих пор является диковинкой на пуританских постсоветских просторах — мужчин-стриптизеров.

Откуда они приходят в стриптиз? За что берут деньги? И чего хотят от них женщины?

Танцоры, модели, авиатор и баянист

Обычно стриптизерами становятся мужчины из смежных областей — модели, культуристы, актеры и танцоры. Однако случаются и исключения. Например, Максим Тельцов из Минска, получил авиационное образование и четыре года проработал авиатехником. Пойти же работать в стриптиз его побудила банальная нехватка денег.

Постоянный партнер Максима по танцевально-эротическому дуэту G-ZONE Михаил Нагула был связан со сценой, но совершенно в другом качестве — как баянист. Он выступал в сельских домах культуры.

Самый знаменитый стриптизер России Сергей Глушко , выступающий под псевдонимом Тарзан, был военным, но уже в стриптиз пришел более обычным маршрутом — через модельный бизнес. Артист признается, что на подиуме ему не хватало динамики и возможности проявить себя:

«Как-то на дефиле режиссер попросил моего коллегу:

— А давай, ты сымпровизируешь на сцене. Сделаешь танцевальное «па». Оживишь показ.

Но коллега гордо вскинул голову:

— Я вам что, танцор? Я модель!

От возмущения я чуть не поперхнулся: «Елы-палы, как все запущено. Чем же ты гордишься? Тебя попросили сделать элементарное движение, а ты кичишься тем, что не можешь»».

Стриптизер из Омска Петр Шестаков говорит, что, в действительности, бэкграунд не имеет принципиального значения:

«В нашей работе красота танца — лишь 10% успеха, остальное же — в знании и использовании правил психологии. Да, я когда-то занимался бальными танцами и брейк-дансом. Да, девушка, которая привела меня в стриптиз и с которой мы часто танцуем в паре — хореограф. Все это, безусловно, мне на руку.

Но если ты не будешь поддерживать визуальный контакт со зрительницами — не в общей массе, а с каждой отдельно взятой женщиной — если ты не сможешь глазами показать ей, что она желанна, что ты танцуешь именно для нее, то не видать тебе чаевых. А если ты подаришь всем присутствующим по кусочку себя, хотя бы одна да «выстрелит»: расщедрится чаевыми или захочет большего — я говорю о приватном танце».

«Даже свой номер телефона мы обычно не даем бесплатно»

Продолжая рассказывать про способы заработка, Петр Шестаков отмечает:

«Деньги мы берем практически за все. Хочешь общения (мы зовем эту услугу консумацией) — плати, хочешь приватный танец — плати. Даже свой номер телефона мы обычно не даем бесплатно».

Впрочем, эту позицию разделяют далеко не все. Например, уроженец Днепропетровска Алексей Суровцев , носящий сценическое имя Strike, категорически не приемлет деньги от аудитории:

«Я считаю, что это попрошайничество. Я — чемпион Украины, и это не мой уровень. Однажды во время выступления вышел мужчина и просто осыпал меня дождем из денег. Я не стал собирать бумажки. Закончил выступление и ушел. У меня есть свой гонорар за выступление».

Бывает, что стриптизерам приходят и очень необычные предложения. Руслан Таштимиров из Уфы рассказывает:

«Бывало, некоторые фанатели настолько, что готовы были платить за искусственное оплодотворение по 100 000. Предлагали и 500 000, но это были уже не женщины. Иногда звали уехать в различные страны. Но работа — это творческое состояние души, а не погоня за деньгами».

«Пришлось ее «танцевать». Тяжело с пьяным телом…»

Как и любая сценическая деятельность, стриптиз неминуемо сопряжен с различными происшествиями.

«Когда я еще только начинал работать, я вытащил девушку из зала — рассказывает Алексей Суровцев — Мне показали какую-то сложную поддержку, я попытался ее повторить и уронил бедняжку вниз головой…»

В другой раз днепропетровскому стриптизеру выпал шанс сполна доказать свою сноровку:

«Вот недавно вытащил девушку из зала, а она совсем пьяная. Ну, думаю, не буду возвращать на место, пришлось ее «танцевать». Еле удержал ее и продержался сам. Тяжело с пьяным телом…»

Иногда зрительницы доставляют проблемы и своей неуемной активностью. Один бразильский стриптизер рассказывал, как к нему на сцену поднялась очень агрессивная дама и стала изо всей силы таскать за волосы. Она непристойно ругалась, царапалась и дралась, пытаясь сорвать с мужчины скальп, думая, что это парик. Женщина была настолько невменяема, что ей удалось справиться с более сильным танцором, повалить его на пол и оседлать.

Anews

Происшествия случаются и на постсоветском пространстве. Давая как-то интервью, белорус Михаил Нагула показал шрам на спине: «Это 8 Марта в Молодечно. Девушка просто подпрыгнула и вцепилась в меня ногтями».

А вот Петр Шестаков не склонен драматизировать:

«Иногда среди клиенток попадаются неадекватные. К примеру, как-то раз стринги пытались сорвать. Но такие встречаются редко, ведь основной контингент, который посещает стриптиз-шоу — состоятельные женщины 30-45 лет».

«Видимо, он меня по-мужски понял»

Порванные трусы и падения с шеста — самые распространенные форс-мажоры на рабочем месте. О еще одном специфическом случае рассказал Сергей Глушко.

Однажды ночью, после выступления к ним в клуб приехали важные гости, и Сергея вместе с товарищем попросили составить им компанию на закрытой вечеринке в одном ресторане.

«Женщин за столом не было. Ориентация собравшихся сразу стала понятна. Один из гостей подошел ко мне, обнял за плечо и прошептал:

— Сегодня поедешь со мной.

— Никуда я не поеду, — ответил я и скинул его руку.

Мужик как ни в чем не бывало повернулся к моему товарищу, и они мило стали беседовать.

Охране дали приказ никого из клуба не выпускать. Но я подошел к охраннику, посмотрел ему в глаза и сказал: «Я сейчас уйду, и ты мне ничего не сделаешь». Видимо, он меня по-мужски понял и отошел в сторону…»

«Мама даже раза четыре была на моих выступлениях»

Один из самых болезненных моментов в профессии стриптизера — отношение к этому занятию родных и близких. Кто-то встречает не только понимание, но даже интерес со стороны родителей.

Алексею Суровцеву повезло:

«И мама, и папа прекрасно относятся, поддерживают меня, и являются моими поклонниками. Мама даже раза четыре была на моих выступлениях. Думаю, что ей понравилось. А вначале я переживал, не знал, как скажу им о своей новой работе».

А вот со стороны жены украинский артист не встретил подобного понимания — учительница в школе, она не выдержала его безумного ритма жизни.

Семейное счастье Алексей смог найти только с коллегой — Ксенией, выступающей под псевдонимом Beatrise:

«Беатрис — моя муза, мне не хватало ее и в жизни, и в моем шоу. С ней программа стала гораздо ярче и выразительнее, а моя личная жизнь обрела новый смысл. У нас творческий тандем, в котором мы черпаем вдохновение».

По схожему сценарию пошел и Максим Тельцов. Его спутница, Виктория — менеджер дуэта G-ZONE.

Со стороны родителей у Максима также все благополучно:

«Я из творческой семьи. Мама-папа — все музыканты, танцоры, они нормально относятся к моему увлечению, так как понимают, что это тоже в некоторой мере творчество».

У Сергея Глушко же поначалу получилось не столь гладко:

«Долго скрывал от родителей, чем занимаюсь. Но однажды тайное стало явным. Мама в киоске увидела газету, на первой полосе которой я, почти голый, под огромным заголовком: «Тарзан — король стриптиза». С ней чуть обморок не случился: «Мой мальчик, как он мог!» Но мы с братом успокоили маму, объяснили, что стриптиз — всего лишь эротический танец, и ничего более».

Знаменитая же супруга Тарзана, Наташа Королева , никогда не попрекала его специфической профессией. Певица говорила, что для нее гораздо важнее было приучить привыкшего к холостой жизни и постоянным разъездам Сергея к семье и семейному быту. В остальном же она всегда видела в муже очень честного, достойного человека и преданного спутника жизни.

Anews

Алексей Суровцев

Впрочем, в поддержке родных и близких нуждаются не все. Уфимец Руслан Таштимиров, говорит, что вполне комфортно ощущает себя вольным эротическим танцором:

«Близких нет, я одинокий волк — живу сам по себе, никому не принадлежу. Как аскет, только не ушел в природу, а ушел от создателей, которые меня породили. Я был всегда непослушным и трудным ребенком.