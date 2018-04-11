Сколько длится любовь в «Доме-2»: короткие и неудачные браки участников шоу

12 декабря 2014 — 16 июня 2015 года

Для бракосочетания участники телепроекта выбрали особенные дату и время — 12.12 12:20, но красивые цифры никак не повлияли на семейное благополучие. Не прошло и месяца с торжественного дня, как молодожены заговорили о возможном разводе: к и раньше случавшимся конфликтам добавились споры финансового характера — супруги никак не могли поделить ювелирное дело, подаренное родителями Либерж. Кпадону и Рудневу недолго удалось сохранять брак — спустя полгода пара распалась со взаимными упреками. Евгения вскоре выгнали с проекта, а похудевшая от стресса Либерж покинула периметр сама — вне телестройки она нашла себя в бизнесе.

Элла Суханова и Игорь Трегубенко

10 июня 2016 года — 27 февраля 2018 года

Самый «свежий» развод телестройки. Экс-влюбленные стали победителями конкурса «Свадьба года» на проекте «Дом-2», а потому утроили себе два торжества: расписались в столице и принимали поздравления от близких, а позднее отправились на Мальдивы, где вновь произнесли друг другу клятвы. Увы, идиллия длилась чуть больше года — уже минувший Новый год Элла встречала в компании домашних питомцев, а не супруга. Стоит отдать паре должное: расставание произошло без скандалов и публичных разборок. «Я благодарна тебе за все то, что было, и в первую очередь, за то, что мы с тобой остались людьми в такой непростой период…», — достойно обратилась Суханова к некогда любимому мужчине.

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7 июля 2004 года — 2009 год Александр и Ольга — во многом первооткрыватели на проекте. Именно их свадьба стала первой: за пышным тождеством во главе с Бородиной и Собчак в прямом эфире наблюдали телезрители. В декабре 2004 года на свет появился первенец Титовых и всей телестройки — мальчик Вова. Супруги погрузились в домашние дела и заботу о ребенке — Александр же проводил с семьей все меньше времени, то и дело пропадая с друзьями. Когда сыну исполнилось четыре года, брак «первопроходцев» распался. Сейчас экс-участники «Дома-2» вновь встретили свои половинки, но и друг о друге не забыли — в нелестном смысле слов. По словам Ольги в студии ток-шоу, Александр перестал видеться с ребенком и уклоняется от выплаты алиментов, сумма которых перевалила за миллион рублей.

21 июня 2012 года — декабрь 2016 года

Антона и Евгению называли одной из самых красивых и крепких пар проекта — второе определение поклонники дали звездам «Дома-2» опрометчиво. Влюбленные поженились летом, спустя три месяца после знакомства, а зимой стали родителями. Сын Даниэль не смог удержать вместе маму и папу — как после развода признавался Антон, из их семьи давно исчезло взаимопонимание. Впрочем, причин для расставания было озвучено немало: Гусев уверял, что Феофилактова не создана для семьи и вечно прибегает к услугам нянь и уборщиц, Евгения же обвиняла экс-мужа в измене с коллегой по цеху Викторией Романец . Брюнетка и правда стала избранницей, а позднее и женой Гусева — вот только стабильности в отношениях паре, заявляющей то о разрывах, то о примирениях, явно не хватает.

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Декабрь 2011 года — июль 2012 года

Эпатажным участникам — необычную свадьбу: на собственное торжество «главные фрики» проекта прибыли в королевских нарядах и коронах, а само мероприятие объединили с празднованием Нового года. Став мужем и женой, «венцы» продолжили ссориться — как предполагала Катя, виной тому напряженной обстановка на площадке. Притереться друг к другу супругам не удалось: устав от взаимных претензий (причинами чаще всего становились деньги, имущество и купленная на двоих машина), пара подала на развод. Вскоре Токарева вновь нашла любовь на телестройке и вышла замуж — женщину покорил новый участник Юрий Слободян. Венцеслав становится героем менее радостных новостей — по данным СМИ, мужчина угодил в психиатрическую клинику.

Ольга Ветер и Глеб Жемчугов

10 октября 2014 года — 23 января 2017 года

Любовь экс-супругов разрушилась постепенно: сначала Глеб рассказывал другим участникам детали семейной жизни с Ольгой, затем дал возлюбленной повод для ревности. Измены не было — флирт и романтическая переписка, что Ветер смогла простить ради сына Миши и сохранения брака. Осенью 2016 года отношения супругов рухнули окончательно — тогда Ветер переехала в выигранную на проекте квартиру и подала на развод. Глеб в расставание не хотел верить и надеялся на примирение с женой: «Я испытываю негативные эмоции. Сегодня в очередной раз пришло сожаление и осознание всех сделанных мной ошибок и решений, которые были мною приняты… Мы с Ольгой будем общаться дальше и помогать друг другу», — говорил мужчина после расторжения брака. Экс-супруги и правда общаются, но только по делу — например, в прошлом году вместе выбрали маленькому Мише детский сад.

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14 февраля 2011 года — апрель 2012 года

Свадьбу выпускники «Дома-2» сыграли в день Влюбленных в романтичной Вероне. «Этот город выбран не случайно, всем сразу приходит на ум прекрасная история любви Ромео и Джульетты, но, я уверенна, нам удастся избежать трагического финала!» — делилась Нелли. Сказка продлилась чуть больше года — весной 2012 пара объявила о расставании, сославшись на бытовые разногласия: Ермолаева обвиняла экс-супруга в лени и отсутствии целей, в ответ слышала упреки в меркантильности и заносчивости. В окружении пары поговаривали, что бывшие влюбленные не сразу оформили развод — по другим данным, официально не расписывались и вовсе. Этот брак для Нелли остался далеко позади: девушка вновь вышла замуж и стала мамой, родив первенца в американской клинике.

Май 2009 года — март 2011 года

Митя, сын экс-супругов, стал первым ребенком, рожденным на проекте (наши первые герои стали родителями, уже покинув периметр). Узнав о беременности возлюбленной, Евгений забыл все обиды и сделал Рите предложение — свадьбу сыграли прямо на телестройке. Но отодвинутые на второй план недовольства вспыхнули вновь: Агибаловой не нравилось материальное положение избранника, его общение со свекровью, невнимание к сыну. Не дождавшись второй годовщины свадьбы, участники шоу развелись и впоследствии не общались — Агибалова даже занесла номер бывшего в черный список. Примирение наступило летом 2016-го: Маргарита, вновь выйдя замуж и во второй раз став мамой, позволила Евгению общаться с наследником — 1 сентября родители вместе провожали мальчика в первый класс.