Феминистка Анна Фарис не жалеет о своем пышном бюсте

Звезда Голливуда Анна Фарис откровенно рассказала о том, почему она решила пройти через увеличение груди в 30 лет. Сама звезда не жалеет о принятом решении, однако оно несколько противоречит ее ярко выраженной феминистической позиции. Актриса Анна Фарис более всего известна исполнением главной роли в популярной комедийной франшизе «Очень страшное кино». В 30 лет знаменитость заметно преобразилась, так как у неё появился пышный бюст. Актриса не скрывала, что прошла через пластическую операцию по увеличению груди, а в последнем по времени интервью одному из глянцевых журналов она рассказала о подробностях того решения. По словам актрисы, ей всегда не нравился размер собственной груди, но в 30 лет она дополнительно столкнулась с эмоциональной болью из-за развода со своим первым мужем Беном Индрой . Анна Фарис в то время была плотно занята съемками, у неё не имелось ни одной свободной минуты, и такое количество переживаний требовало эмоциональной разгрузки. Именно поэтому она и отправилась в клинику красоты, чтобы пройти через увеличение груди. Сегодня 41-летняя кинозвезда, создавшая счастливую семью с актером Крисом Праттом , не жалеет о принятом решении. Хотя Анна Фарис и является убежденной феминисткой, а подобного рода женщины крайне отрицательно относится к пластике, так как считают, что эти операции проводятся под давлением мужчин, требующих от женщин соответствовать каким-то нереалистичным идеалам красоты.

«Я никогда не думала, что смогу пройти через пластику, — рассказала Анна Фарис. — Мне всегда казалось, что проведение подобного рода операций — это потакание мужчинам с шовинистическим взглядом на женщин. Но моей мотивации было желание гордо носить бикини. И я всё еще потрясена тем, что сделала это, потому что являюсь убежденной феминисткой». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)