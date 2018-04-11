Алена Хмельницкая поделилась редким кадром с молодым возлюбленным

@alxmelАлена Хмельницкая поделилась редким кадром с молодым возлюбленнымАлена Хмельницкая (47) тяжело переживала развод с режиссером Тиграном Кеосаяном . Более того, их разрыв в 2014 году для многих стал неожиданностью. Супруги прожили в браке чуть больше 20 лет и, казалось, были счастливы. Но выяснилось, что у Кеосаяна есть другая женщина — Маргарита Симоньян . Хмельницкая в тот момент полностью сосредоточилась тогда на работе и воспитании двух дочерей. А спустя два года обрела личное счастье. Ее любимого мужчину зовут Александр, и он на 12 лет моложе актрисы. Они познакомились в Ницце в общей компании. Вот что затем рассказывала в интервью Хмельницкая: Я не выбирала мужчину по возрасту. Не то что у меня были какие-то сильные комплексы по этому поводу, но честно говоря, я не думала, что при такой разнице могут быть серьезные отношения. А вот Саше все равно, и он надо мной смеется, что у меня есть какие-то внутренние заморочки на эту тему. Актриса нечасто делится совместными фотографиями, так как ее избраннику, он бизнесмен, публичность не по душе. Но во время поездки в Берлин Алена не удержалась и опубликовала романтичный кадр: Прогулки по Берлину. Весна, солнце +23!

Публикация от alxmel (@alxmel) 10 Апр 2018 в 2:36 PDT Поклонники пожелали паре ярких впечатлений и хорошего отдыха: «Погода прекрасная! Вы прекрасны! Хорошего вам отдыха», «Чудесный кадр! Хочется туда!», «Любите и будьте любимы!». А тем временем 47-летняя Алена Хмельницкая похвасталась шпагатом.

Публикация от alxmel (@alxmel) 7 Мар 2018 в 11:51 PST Публикация от alxmel (@alxmel) 11 Янв 2018 в 12:26 PST Публикация от alxmel (@alxmel) 15 Ноя 2017 в 1:41 PST