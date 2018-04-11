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Полуголые и влюбленные: Меган Фокс с мужем на Гавайях
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Полуголые и влюбленные: Меган Фокс с мужем на Гавайях 

WDay.ru 51 минуту назад
Фото: WDay.ru
Они вернулись на остров, где восемь лет назад прошла их брачная церемония, но на этот раз решили захватить с собой фотографа.
Меган и Брайан поженились 24 июня 2010 года, после шести лет совместной жизни. Чтобы связать себя узами брака, пара устроила закрытую церемонию на острове Каилуа-Кона на Гавайях. И вот теперь влюбленные решили доказать, что их чувства также сильны, вернувшись в этот райский уголок и устроив жаркую фотосессию. И, судя по кадрам, все бури, которые бушевали в отношениях Меган и Брайана последние годы, миновали — сейчас они вновь влюблены и счастливы.
Напомним, что 21 августа 2015 года Фокс подала на развод с Грином. Что послужило поводом для такого решения, звезда так и не объяснила. В качестве возможных причин таблоиды выдвигали и измену, и разницу в доходах, и нервный срыв актрисы. Однако, спустя некоторое время, Меган еще больше запутала всех, заявив, что бремена от Грина и забрав заявление о разводе. Третий сын пары родился 4 августа 2016 года.
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Видимо, это событие и помогло паре пережить тяжелый период в отношениях. Сейчас они выглядят очень счастливыми и влюбленными. На фото запечатлены и обнимашки, и поцелуи, и процесс любовного растирания тела солнцезащитным лосьоном. Прогресс, кстати, виден и в том, что теперь актеры позволили всю эту милоту запечатлеть на камеру. А ведь в 2012 году против них был подан иск за избиение журналиста. Подал его Делберт Шоу, который тайно снимал пару во время отдыха в 2010 году, за что его и поколотил Грин. Теперь же влюбленные явно позируют на камеру.
Меган и Брайан на Гавайях
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